Agrarpolitik vor Kurswechsel: Mehr Tierwohl und Umweltschutz

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die Landwirte in Deutschland auf einen Kurswechsel unter der Ampelregierung eingestimmt. "Wir brauchen eine Neuausrichtung der Agrarpolitik, die unserer Umwelt, Natur und dem Klimaschutz und ebenso den Landwirtinnen und Landwirten zugutekommt", sagte Lemke in Berlin.

Lemke: Dialog wichtig

Unter den Bedingungen der EU-Agrarpolitik einen Nutzen für Landwirte und für die Umwelt hinzubekommen, gehe nur mit sehr viel Dialog und klugen Ideen. "Und ich hoffe schon auf ein Verständnis in der Landwirtschaft, dass wir von dem jetzigen Pestizideinsatz runter müssen, wenn wir das Insektensterben und den Artenschwund insgesamt reduzieren wollen", sagte die Grünen-Politikerin.

An diesem Dienstag wollen Lemke und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) auf einem virtuellen Kongress ihre Pläne für eine nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft skizzieren. Am Abend findet dann der agrarpolitische Jahresauftakt des Bauernverbands mit Özdemir statt.

Regionale und saisonale Lebensmittel aus Deutschland

Der Bundesagrarminister will vor allem, dass den Erzeugerinnen und Erzeugern mehr bleibt. Er finde es nicht hinnehmbar, dass von einem Euro, der im Laden für Schweinefleisch bezahlt wird, nur 22 Cent an die Landwirtin oder den Landwirt gehen. Und er kündigte an, die Bauern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Produktionsweise zu unterstützen, um damit auch mehr Tierwohl zu gewährleisten. Woher das Geld dafür kommen soll, ist im Moment noch unklar.

Lemke will den Fokus der Erzeugung vor allem auf gute Lebensmittel aus Deutschland legen. Man wolle sich darauf konzentrieren, dass die Lebensmittel regional und saisonal seien. Und man müsse davon wegkommen, dass Lebensmittel um den halben Globus transportiert würden. Dann bliebe den Landwirtinnen und Landwirten kein ausreichendes Gehalt und das Tierwohl bliebe ebenfalls auf der Strecke. Außerdem müssen die Lebensmittelabfälle reduziert werden. Rund ein Drittel der erzeugten Lebensmittel lande nicht auf den Tellern - sondern auf dem Müll.

Biologische Vielfalt in den Böden

Das Thema Klimaschutz sei jetzt für die gesamte Bundesregierung eine Zielvorgabe, sagt die Bundesumweltministerin. Und es bräuchte eine biologische Vielfalt in den Böden. Denn auch die Landwirtschaft profitiere von gesunden und humusreichen Böden. Als Schutz und Ausgleich würden sie gegen die Auswirkungen der Klimakrise helfen. Die Artenvielfalt hätte in den letzten Jahren drastisch abgenommen, weil zu viel Nitrat in die Umwelt gelangt sei. Diese Blockade müsse jetzt durchbrochen werden, so Lemke.