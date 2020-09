Agrarindustrie in Ostdeutschland: Das Erbe der LPGen

Der Traktor mit den beiden dunkelblauen Anhängern ist mitten in der Lagerhalle abgestellt. Es ist Erntezeit auf dem Gelände der Agrargesellschaft Herbsleben in Thüringen. Aus den Anhängern prasseln zigtausende Kartoffeln auf ein gelbes Förderband.

Geschichte der Zwangskollektivierung

Arvid Schmidt-Heck ist Chef der Agrargesellschaft. Sein Betrieb befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Salvador Allende. Die LPG war ein Mega-Betrieb auf 9.400 Hektar mit 5.000 Mastbullen sowie 2.000 Milchkühen. In den 1950er-Jahren hatten sich die Bauern von neun Dörfern zusammengeschlossen. Alle brachten ihr Eigentum in die Genossenschaft ein: Ackerflächen, Tiere, Maschinen.

So wie in Herbsleben sah es in der gesamten DDR aus. Die Staatspartei SED hatte in den Jahren 1952 bis 1960 die gesamte Landwirtschaft kollektiviert, teilweise unter erheblichem Zwang. So ging es auch dem Großvater von Karl-Walter Hecht. "Man wollte ihn zwingen, in die LPG zu gehen. Und mein Großvater ist dann auch der jungen Familie wegen in die LPG eingetreten", erinnert sich Karl-Walter Hecht, heute Co-Vorsitzender der Agrargesellschaft Herbsleben. Als seine Mutter mit ihm im Wochenbett lag, standen vier Leute mit Pistolen im Schlafzimmer und erzwangen die Unterschrift, erzählt der heute 60-Jährige. "Weil es hat damals geheißen, wer nicht unterschreibt, geht ab nach Sibirien."

In den Jahren 1952 bis 1957 war die Kollektivierung der DDR-Landwirtschaft noch weitestgehend freiwillig abgelaufen. In den Jahren 1958 bis 1960 aber wurde sie zur Zwangs-Kollektivierung.

Bauern wurden zu Werktätigen

Eine Geschichte, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Dem will nun aber das DDR-Museum in Berlin zwischen neu errichtetem Stadtschloss und Nationalgalerie entgegenwirken. Über die Werktätigen in den LPGen sagt der wissenschaftliche Leiter, Stefan Wolle, "dass die dort Tätigen, die Bauern, ihre eigentlich bäuerliche Beziehung zum Boden und zum Vieh und zur Produktion verloren und dort sozusagen arbeiteten wie Arbeiter in einem Großbetrieb. Und das funktioniert eben in der Landwirtschaft nicht so ohne weiteres."

Und er fügt hinzu: "Viele waren auch einfach sauer auf den Staat und auf den Sozialismus und sagten: 'Ich hab doch keinen Vogel, mich hier totzuarbeiten - nicht für die LPG, nicht für den Staat DDR und nicht für den Sozialismus.'"

Das Erbe der DDR wirkt bis heute nach

Dennoch nennt der Historiker Wolle, der sonst kein gutes Haar an der DDR-Planwirtschaft lässt, das Modell LPG eine Erfolgsgeschichte. Die DDR nämlich konnte sich komplett autark versorgen - dank ihrer auf Effizienz getrimmten, hochtechnisierten Großflächenlandwirtschaft.

1990 dann - nach dem Zusammenbruch der DDR - wurden tausende LPGen aufgelöst. Die ehemaligen Genossenschafter wurden ausbezahlt. Die wenigsten aber wollten mit Einzelbauernhöfen neu anfangen. Deswegen schlossen sie sich im großen Stil erneut zu Genossenschaften zusammen, die die ostdeutsche Landwirtschaft bis heute dominieren. Die meisten der Großbetriebe wirtschaften erfolgreich nach dem Motto: Je größer der Betrieb, desto lukrativer das Geschäft. Auch ein Erbe der DDR.