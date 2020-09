Afrikanische Schweinepest erreicht Deutschland

Die für Haus- und Wildschweine hochansteckende und meist tödlich verlaufende Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht. Ein in Brandenburg unweit der Grenze zu Polen aufgefundenes totes Wildschwein sei laut amtlichen Analysen mit dem Virus infiziert gewesen, teilte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin mit. Für Menschen gilt die Tierseuche als ungefährlich. Sie trifft aber mit Deutschland einen der größten Schweinefleisch-Exporteure Europas.

Schweinepest: Erreger hält sich monatelang

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine schwere Virusinfektion. Es gibt weder Impfung noch Therapie, infizierte Haus- und Wildschweine verenden in der Regel. Das Virus ist widerstandsfähig und lange ansteckend. In Rohwurst, Schinken und Gefrierfleisch kann sich der Erreger Monate oder sogar Jahre lang halten. Unter anderem in kontaminierten Lebensmitteln. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft warnt deshalb auf seiner Homepage davor unter anderem Fleischerzeugnisse unachtsam wegzuwerfen. Sollten die mit ASP-Viren befallen sein, dann könnten sich Wildschweine beim Verzehr mit dem Erreger infizieren und auch andere Tiere anstecken.

Schwerwiegende wirtschaftliche Folgen

Ein Ausbruch der Schweinepest hierzulande hätte gravierende wirtschaftliche Folgen. Drittländer wie China würden in einem solchen Fall ihre Schweinefleisch-Importe stoppen, weil Deutschland dann nicht mehr den Status "seuchenfrei" hätte. Auf Höfen mit ASP müssten die Hausschweine gekeult, also getötet werden. Dafür bekämen die Hofbesitzer eine Entschädigung von der Tierseuchenkasse. Anders sähe es allerdings für Schweinebauern aus, deren Betrieb lediglich im vorgeschriebenen Sperrbezirk liegt. Sie könnten ihre schlachtreifen Tiere nicht verkaufen und bekämen auch kein Geld von der Tierseuchenkasse.

Bayern leitet Abwehrmaßnahmen ein

Das Bayerische Umweltministerium hat bereits eigene Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung eingeleitet. So sollen unter anderem Drohnen angeschafft werden, die Wildbewegungen aus der Luft feststellen können. Außerdem wurde ein ASP-Früherkennungsprogramm gestartet, mit dem Schweinezüchter ihre Tiere testen lassen können. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber, beklagt jedoch, dass es bisher kein bundesweit einheitliches Vorgehen gegen die ASP gibt.

Die Tierseuche wurde aus Afrika eingeschleppt und breitet sich seit einigen Jahren über Russland und das Baltikum in Richtung Westeuropa aus. Tschechien hatte im Sommer 2017 einige Fälle, gilt aber seit gut einem Jahr wieder als ASP-frei. Im Dreiländereck Frankreich-Luxemburg-Belgien wurden im Herbst 2018 infizierte Wildschweine gefunden, den belgischen Behörden gelang es aber bisher, ein Ausbreiten zu verhindern.