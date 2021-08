Afghanistan zwischen Taliban-Versprechen und Schreckensmeldungen

Ein Lufthansa-Flugzeug mit dutzenden Evakuierten aus Kabul ist am Mittwochfrüh in Frankfurt gelandet. An Bord befanden sich laut der Fluggesellschaft etwa 130 Personen. Der Airbus hatte in Usbekistan Passagiere von Bundeswehr-Flügen übernommen.

Die Bundesregierung hat den Einsatz von bis zu 600 Bundeswehrsoldaten bei der Evakuierungsaktion im afghanischen Kabul beschlossen. Das Kabinett billigte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen am Mittwoch den Entwurf für ein entsprechendes Bundestagsmandat.

"Wir sterben hier“

Doch wie viele es aus Afghanistan raus schaffen, ist noch unklar. BR24 erreichte eine Nachricht einer Afghanin, die eigentlich in Deutschland lebt, Suhaila Akbari hat sich aber in den vergangenen Wochen in Afghanistan aufgehalten: "Uns geht es nicht gut. Das Land ist zerstört und ich bin mit meiner Familie auf der Flucht. Überall gibt es Blutvergießen und Morde. Ich konnte nicht nach Deutschland kommen, keine Flüge. Ich war drei Tage am Flughafen, bin aber wieder raus, weil dort Menschen sterben. Kein Essen, kein Wasser bei 39 Grad. Beide Seiten eröffnen das Feuer. Wir sterben hier."

Nach aktuellen Informationen haben US-Marines Suhaila Akbari mittlerweile zum Flughafen gebracht und sie soll mit der nächsten Maschine rausfliegen; wenige Zeit später hieß es: Sie ist jetzt bei den deutschen Kräften. Sie konnte mit ihren in Passau geborenen Kindern aus Kabul gerettet werden. An der Universität Passau forschte und promovierte die 30-Jährige im Bereich Rechtswissenschaften.

Unsicherheit bei den Menschen vor Ort

Das ist nur ein Beispiel, wie chaotisch es im Moment in Kabul rund um den Flughafen zugeht. Die Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren spricht von Angst und Unsicherheit bei den Menschen vor Ort. Sie wissen nicht, ob sie den Versprechen der Taliban trauen können. Ihr Geschäftsführer Johannes Peter schildert die Situation im BR24live: "Da denke ich da ist eine riesengroße Verunsicherung. Also, dass das nur übergangsweise ist, dass das jetzt gesagt wird. Und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll."

"War jetzt alles umsonst?"

Stephan Koller ist Oberstleutnant der Reserve, er hat Soldaten ausgebildet, die dann auch nach Afghanistan geschickt wurden. Mit vielen hat er heute noch Kontakt, erzählt er bei Br24live. Die fragen sich jetzt: "Wir haben so viel riskiert, war jetzt alles umsonst? Es war vergeblich. Wir haben da viel engagiert, viel riskiert, täglich Leib und Leben riskiert. Und jetzt haben die Taliban letztendlich das Regime wieder, dass sie schon 1996 hatten."

Koller ist auch um die Ortskräfte vor Ort besorgt. Also die Menschen, die der Bundeswehr jahrelang geholfen haben: Übersetzer, Informanten und deren Familien. Man lässt sie jetzt im Stich so Koller: "Das ist schon auch ein ganzes Stück weit beschämend. Wir können alle nur hoffen, dass diese angelaufenen Evakuierungsaktionen, die die Amerikaner zusammen mit der Bundeswehr jetzt durchführen, dass diese erfolgreich abgeschlossen werden können und wir möglichst viele Ortskräfte und alle deutschen Staatsbürger und die befreundeten Nationen natürlich schnellstmöglich dort rausbekommen können."

War der Kollaps Afghanistans abzusehen?

Aber es gibt unzählige Ortskräfte, die es nicht nach Kabul geschafft haben, so Koller. Sie kommen aus Kunduz oder Masar-i-Scharif: "Man müsste sie abholen. Man bräuchte Helikopter, die nach Masar-i-Scharif fliegen oder nach Kunduz fliegen, die Leute dort an irgendeinem geheimen Treffpunkt abholen und zum Flughafen bringen. An all das hat man nicht gedacht. Das hätte man aber vorbereiten können. Also seit mindestens zwei Wochen war der Kollaps Afghanistans absehbar."