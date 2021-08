Machtübernahme in Afghanistan: Wer sind die Taliban 2.0?

"Warum haben die Leute Angst?" fragt Suhail Shaheen, er ist der Sprecher für die Auslandpresse bei den Taliban. Im Interview mit dem Sender CNN kann er die Sorgen vieler Afghanen nicht nachvollziehen: "Wir Afghanen sollten nun alle zusammenkommen und gemeinsam unser Land wiederaufbauen. Damit wir ein friedliches Miteinander leben können."

Machtübernahme in Afghanistan - Taliban geben sich tolerant

Die Taliban geben sich derzeit tolerant und offen: Frauen sollten sich bei ihnen melden, wenn sie an der Regierung teilhaben wollen, das sagte einer von ihnen heute im staatlichen Fernsehen, den sie übernommen haben. Auf Videos sind herumalbernde Taliban im Fitness-Center des Präsidentenpalastes zu sehen. Sie verhandeln mit Frauen an einem gemeinsamen Tisch und geben live im Fernsehen Moderatorinnen Interviews.

"Die Mädchen und Frauen werden bei uns zur Schule gehen", sagt Taliban-Sprecher Shaheen. "Als Schülerinnen und Lehrerinnen, das werden Sie alles in einigen Tagen hier sehen können." Alles im Rahmen des islamischen Rechts, also der Scharia, sagen die Taliban. Und genau das sei das Problem, sagt Michael Kugelmann. Er ist der stellvertretende Direktor für das Asienprogramm am US-Wilson-Forschungszentrums.

"Die Taliban sagen immer: In ihrem Regime geht alles, so lange es sich mit dem islamischen Recht vereinbaren lässt. Das ist so vage und lässt sich in alle Richtungen hin interpretieren." Kugelmann sieht gerade keinen Grund, "dass wir optimistisch sein können, dass die Taliban wirklich so viel anders regieren werden, als sie es Ende der Neunziger gemacht haben."

Videos in Sozialen Netzwerken zeigen Taliban-Gewalt

Afghaninnen und Afghanen teilen in den sozialen Netzwerken Videos, die aus den Regionen stammen sollen, die schon länger unter der Herrschaft der Taliban sind. Darauf zu sehen: Diebe, die öffentlich an den Pranger gestellt werden, mit schwarzbemaltem Gesicht. Es gibt Fotos, auf denen öffentlich Männer an Stricken aufgehängt wurden oder eine Frau in einer Burka, die gesteinigt wird. Von einigen Orten hieß es, dass Mädchenschulen gleich nach der Machtübernahme der Taliban geschlossen wurden. Das soll in den ländlichen Regionen passiert sein.

Und auch die politische Führung der Taliban, die Jahre lang weit weg von Afghanistan, in Doha, beheimatet war, hat sich im Vergleich zu den 90er-Jahren kaum verändert. An der Spitze steht Haibatulla Akhundzada, er war schon der religiöse Berater des Taliban-Gründers Mullah Omar. Er ist der geistliche Führer der Bewegung, kann somit nicht abgesetzt werden. Denn bei aller vorgegebenen Toleranz: Die Taliban pochen darauf, dass sie ihr islamisches Emirat wiedereinführen wollen. Das heißt, sie wollen sich eng an die Scharia halten. Wahlen wären damit ausgeschlossen.