Afghanistan: Raketenangriffe nahe Flughafen Kabul

Er habe am Fenster gesessen, sagt Hussain, Tee getrunken und mit seinem Neffen die Umgebung beobachtet, aus dem sechsten Stock eines Hauses: "Und dann Bumm. Da war eine Explosion. Ich dachte schon an einen Selbstmordanschlag am Flughafen. Und dann sah ich den Rauch, der an einem Haus aufstieg. Da war mit klar, dass dieses Haus von einer Rakete getroffen wurde."

US-Drohnenangriff forderte wohl auch zivile Opfer

Ein Drohnenangriff der USA gestern Nachmittag mitten in Kabul – zahlreiche von Anwohnern gedrehte Videos zeigen den Rauch, der aufstieg. Das Ziel seien Mitglieder des afghanischen Ablegers der Terrormiliz IS gewesen. Der Angriff habe einem Fahrzeug gegolten, in dem potenzielle Selbstmordattentäter der unterwegs gewesen seien zum Flughafen – mit einer beträchtlichen Menge Sprengstoff. So hieß es aus Washington. Afghanische Medien berichten über zivile Opfer, drei Kinder seien getötet worden. Das US-Militär wolle diese Berichte nun prüfen, heißt es.

"Ich kann gar nicht ausdrücken, was ich fühle. Es ist so schrecklich, dass wir jeden Tag bombardiert werden. Das ist wirklich schlimm. Mir tun vor allem die Frauen und Kinder leid. Jeder, der hiergeblieben ist, muss damit irgendwie zurechtkommen." Hussain, der seinen richtigen Namen nicht publiziert sehen möchte, ist eine ehemalige Ortskraft der Bundeswehr, ein Übersetzer. Er ist einer der Tausenden, den die Deutschen zurückgelassen haben. Er versuchte am Wochenende, auf einen der letzten Evakuierungsflüge zu kommen.

Namensliste deutscher Ortskräfte

"Letzte Nacht sind wir, etwa 200 Ortskräfte, zum Flughafen gefahren mit vier Bussen. Vom Flughafentor wurden wir dann von einem Pickup mit Taliban auf das Gelände eskortiert." Ein Taliban habe einen gelben Umschlag gehabt, darin eine Namensliste. Jeder, dessen Namen vorgelesen wurde, durfte weiter rein in den Flughafen. Und wer nicht, der sollte wieder gehen.

Die Taliban hatten also eine Namensliste deutscher Ortskräfte – warum? Das Auswärtige Amt wollte sich gestern Nachmittag auf Anfrage des ARD-Studios Südasien nicht dazu äußern. Zumindest scheint denjenigen, die auf der Liste standen, kein Schaden entstanden zu sein, sie durften rein. Hussein und die anderen sind wieder in der Stadt, sie verstecken sich. Währenddessen gehen die Evakuierungsflüge nun bald zu Ende. Am Morgen jedenfalls herrscht noch reger Flugbetrieb – zwischen Kabul und den Golfstaaten. Einige hundert Menschen sind wohl noch auf dem Flughafengelände, die auf ihre Flüge warten.

Gewalt am Flughafen

Wie gefährlich es am Flughafen derzeit ist, zeigte sich heute am frühen Morgen Ortszeit. Auf Videos von Anwohnern sieht man ein brennendes Auto. Mehrere Raketen seien Richtung Flughafen abgeschossen worden, berichten afghanische Medien. Sie verfehlten offenbar ihr Ziel. Trümmer regneten auf ein Wohngebiet nahe dem Flughafen. In den letzten zwei Tagen droht die Gewalt noch einmal zu eskalieren – auf Kosten der Menschen in Kabul.