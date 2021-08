Afghanistan: Proteste gegen Taliban - Journalisten bedroht

Wenige Tage nach der Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan hat es mehreren Städten kleinere Proteste gegen die islamistischen Extremisten gegeben. Ein AFP-Mitarbeiter sah am Donnerstag, wie eine Gruppe von Männern und Frauen in einem Vorort der Hauptstadt Kabul zur Feier des Unabhängigkeitstages am Donnerstag eine große afghanische Flagge entrollte. Die Taliban hatten seit ihrem Einmarsch die afghanischen Flaggen an offiziellen Gebäuden eingeholt und durch ihr weißes Banner mit arabischem Schriftzug ersetzt.

Nach Angaben des AFP-Mitarbeiters fuhr ein Pick-Up-Truck mit Taliban-Kämpfern an der Menschenansammlung vorbei und verringerte dabei seine Geschwindigkeit. Die Islamisten beließen es demnach aber bei neugierigen Blicken und setzten ihren Weg fort.

Bei Kundgebung: Taliban-Kämpfer eröffnen das Feuer

Bei einer Kundgebung in der Stadt Asadabad im Nordosten des Landes eröffneten Taliban-Kämpfer das Feuer und töteten mehrere Menschen, wie der arabische Sender Al Dschasira berichtete.

In der ostafghanischen Stadt Dschalalabad hatten am Mittwoch Menschen gegen die Entfernung der afghanischen Flaggen von öffentlichen Gebäuden protestiert. Laut lokalen Medienberichten feuerten die Taliban daraufhin Schüsse ab. Laut weiteren weitgehend ungesicherten Berichten in Online-Netzwerken gab es an mehreren Orten in Kabul und anderen Städten weitere kleinere Protestaktionen mit afghanischen Flaggen.

Afghanistan feiert am 19. August seine Unabhängigkeit

Afghanistan begeht am 19. August die Unabhängigkeit vom britischen Empire im Jahr 1919. Seitdem hat das Land seine Nationalflagge dutzende Male geändert, zuletzt 2013. Die aktuell international anerkannte Version besteht aus drei gleich breiten Streifen schwarz, rot und grün sowie dem afghanischen Wappen.

Taliban bedrohen lokale Journalisten

Nicht nur Protestierende werden eingeschüchtert und angegriffen: Die Taliban haben eine prominente afghanische TV-Moderatorin von der Arbeit ausgeschlossen und bedroht. Ihr sei nicht erlaubt worden, an ihren Arbeitsplatz beim staatlichen Sender RTA zu gehen, erklärte Shabnam Dawran in einem Video, das mehrere Medien am Donnerstag veröffentlichten und Dawran selbst in den sozialen Medien verbreitete.

Die Moderatorin Dawran ist nicht die einzige afghanische Journalistin, die von den Taliban an ihrer Arbeit gehindert wird. Die neue Sprecherin des staatlichen Senders, Khadija Amin, sei am Montag durch einen Mann von den Taliban ersetzt worden, berichtete die "New York Times". Auch der Nachrichtenchef des afghanischen TV-Senders Tolo News, Miraqa Popal, erklärte, eine seiner Kolleginnen sei am Betreten des Senders gehindert worden.

"Reporter ohne Grenzen" fordert Notfallplan

"Reporter ohne Grenzen" forderte indessen den UN-Sicherheitsrat auf, eine Sondersitzung abzuhalten, um einen Notfallplan zu erarbeiten. Nur mit einer konzertierten Reaktion der Regierungen könnten Afghanistans Medienschaffende aus ihrer verzweifelten Lage gerettet werden, teilte die Organisation mit.

Die in Deutschland lebende Ethnologin Shikiba Babori befürchtet zudem Bedrohungen und Selbstzensur für Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan. "Meine afghanischen Quellen erzählen, dass die Taliban von Haus zu Haus gehen und gezielt nach Journalisten suchen", sagte Babori dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag in Berlin. Viele afghanische Journalisten zerstörten oder versteckten deshalb alles, was darauf hinweise, dass sie für Medien arbeiten.