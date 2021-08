Afghanistan: Präsident Ghani hat das Land verlassen

Angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat der Präsident Aschraf Ghani das Land verlassen. Das bestätigte der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Der "Ex-Präsident" habe in dieser Situation das Land verlassen, und Gott möge ihn zur Rechenschaft ziehen, sagte Abdullah weiter. Auch das Volk werde über ihn richten. Lokale Medien berichteten, Ghani sei nach Tadschikistan geflogen.

Nach eigenen Angaben sind die Taliban zudem in den Präsidentenpalast eingedrungen und haben die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Die afghanische Regierung bestätigte dies aber zunächst nicht.

Afghanische Regierung: Es wird eine "friedliche Machtübergabe" geben

Zuvor hatte die afghanische Regierung eine "friedliche Machtübergabe" an die Taliban in Kabul angekündigt. "Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben", sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal in einer aufgezeichneten Ansprache. In einem Statement auf Twitter hatten die Taliban versichert, ihre Kämpfer würden die 4-Millionen-Metropole nicht mit Gewalt einnehmen. Die Verhandlungen über einen friedlichen Machtwechsel seien im Gange.

Vertreter der Taliban widersprechen allerdings Darstellungen der Regierung, wonach es eine Übergangsregierung geben solle. Das werde nicht der Fall sein, sagen sie der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gruppe erwarte eine vollständige Machtübergabe.

Taliban-Kämpfer betreten Kabul

Die militant-islamistischen Taliban hatten in den vergangenen knapp eineinhalb Wochen fast alle Provinzhauptstädte des Landes eingenommen. Viele waren kampflos an sie gefallen. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) hatten sie die vorletzte noch unter Kontrolle der Regierung stehende Großstadt, Dschalalabad im Osten des Landes, übernommen. Wenig später sammelten sich Taliban-Kämpfer an den Toren der Hauptstadt Kabul. Sie wurden allerdings zunächst dazu angewiesen, nicht in die Stadt vorzudringen.

Am Abend teilten die Taliban allerdings in einer weiteren Erklärung mit, sie hätten Berichte erhalten, dass Polizeistationen und Ministerien verlassen worden seien. Um Plünderungen zu verhindern oder damit anderen Menschen kein Schaden zugefügt werde, habe die Taliban-Führung ihre Kämpfer angewiesen, jene Gebiete zu betreten, aus denen der Feind geflohen sei.

Mehr als 40 Menschen sind nach Angaben eines Krankenhauses inzwischen bei Kämpfen am Stadtrand von Kabul verletzt worden. Details wurden nicht genannt.

Taliban: Zivilisten sollen bleiben

Ausländer können den Taliban zufolge die afghanische Hauptstadt Kabul verlassen, wenn sie dies wünschten. Andernfalls müssten sie sich in den kommenden Tagen bei von den Taliban eingerichteten Stellen registrieren lassen, sagt ein Taliban-Vertreter. Kabul sei eingeschlossen, der Flughafen bleibe aber in Funktion. Die Versorgung von Krankenhäusern werde nicht unterbunden. Mitglieder der afghanischen Armee könnten nach Hause gehen.

Ein Taliban-Sprecher versicherte, dass die Rechte von Frauen respektiert würden. Frauen würden Zugang zu Bildung haben und auch arbeiten sowie alleine das Haus verlassen dürfen. Strafen wie Hinrichtungen, Steinigungen und Amputationen müssten von Gerichten entschieden werden. Medien solle eine kritische Berichterstattung erlaubt werden.

Außerdem erklärten die Taliban, allen, die der Regierung oder im Militär gedient hätten, werde vergeben. Zivilisten müssten das Land nicht aus Angst verlassen.

Deutsche Botschaft in Kabul geschlossen

Deutschland hat derweil seine Botschaft in Afghanistan wegen des Vorrückens der Taliban auf Kabul geschlossen und das Personal zum militärischen Teil des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt verlegt. Die Bundeswehr steht unmittelbar vor einem Evakuierungseinsatz, um Deutsche und einheimische Ortskräfte außer Landes zu bringen.

USA haben mit Evakuierung begonnen

Die USA begannen bereits am Samstagabend, die ersten Mitarbeiter ihrer Botschaft zu evakuieren. US-Präsident Joe Biden kündigte an, statt der zunächst vorgesehenen 3.000 würden rund 5.000 US-Soldaten eingesetzt, um die Ausreise des Botschaftspersonals und unzähliger ziviler Ortskräfte zu sichern. Vom Dach der Botschaft stieg Rauch auf; aus US-Kreisen war zuvor verlautet, dass Diplomaten mit der Vernichtung sensibler Dokumente begonnen hätten.

US-Präsident Biden gibt Trump Mitverantwortung

Seinem Vorgänger Donald Trump weist Biden eine Mitverantwortung für den Siegeszug der Taliban zu. Er sei der vierte Präsident, der einer amerikanischen Truppenpräsenz in Afghanistan vorstehe - zwei Republikaner, zwei Demokraten. Biden erklärte, dass er diesen Krieg nicht an einen fünften Präsidenten weitergeben werde.