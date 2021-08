Afghanistan-Politik: Zögern, Warten, Fehleinschätzungen

Die Chronologie der Ereignisse:

Samstag, 1. Mai

Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan beginnt. US-Präsident Joe Biden zufolge sollen die US-Truppen bis spätestens 11. September das Land verlassen haben.

Sonntag, 18. Juli

Es gibt Anzeichen, dass in Afghanistan etwas aus dem Ruder läuft. Zwei Monate nach Beginn des Abzugs der westlichen Truppen kontrollieren die Taliban wieder rund 210 der insgesamt 400 Bezirkszentren des Landes. Die afghanische Regierung hält noch etwa 110. Das hat kein Geheimdienst, sondern die Deutsche Presseagentur vor Ort recherchiert. Es steht in der Zeitung.

Dienstag, 27. Juli

"Die Lage ist dramatisch", heißt es bereits jetzt aus Regierungskreisen in Berlin. Dort hoffen die Experten noch auf den Winter in Afghanistan. Der könnte den Vorstoß der Taliban zunächst verlangsamen, hofft man. Aber die Islamisten kommen voran.

Sonntag, 8. August

Die Taliban nehmen den ehemaligen Bundeswehr-Stützpunkt Kundus ein.

Mittwoch, 11. August

Innenminister Seehofer teilt mit, dass Abschiebungen nach Afghanistan zunächst ausgesetzt würden.

"Ein Rechtsstaat trägt auch Verantwortung dafür, dass Abschiebungen nicht zur Gefahr für die Beteiligten werden." Horst Seehofer

Donnerstag, 12. August

Was passiert mit dem Botschaftspersonal und den Ortskräften in Kabul, wird Außenminister Maas (SPD) im Morgenmagazin von ARD und ZDF gefragt: Maas stellt "ein bis zwei Charterflüge" in Aussicht – vor Ende des Monats. Auch für Afghanen, die bislang noch kein Visum für Deutschland haben. Das heißt Visa erst bei Ankunft. Unklar ist, ob das mit Bundesinnenminister Seehofer besprochen ist.

Aus Sicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist die afghanische Bürokratie Schuld, dass die Ausreise ehemaliger Ortskräfte verzögert wird.

"Es gibt im Moment einen Engpass. Das ist die Tatsache, dass die afghanische Seite selbst die Leute nur aus dem Land lässt, wenn sie einen afghanischen Reisepass haben" Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.

Das sei “der größte Flaschenhals”.

Am Freitag, 13. August

übernehmen die Taliban weitgehend kampflos Herat und Kandahar. Die USA kündigen an, 3.000 Soldaten zur Unterstützung ihrer Botschaftsmitarbeiter in Kabul zu entsenden.

Anders ist die Lage für den stellvertretenden deutschen Botschafter in Kabul, Jan Hendrik van Thiel. In seinem Lagebericht ans Auswärtige Amt schreibt er, "dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen" worden sei. Wenn diesmal irgendetwas schiefgehe, dann sei das vermeidbar gewesen, warnt Thiel. Das Auswärtige Amt belässt die Mitarbeiter der Botschaft dennoch zunächst weiter in der Botschaft.

Außenminister Maas sagt später, das sei in Absprache mit den internationalen Partnern geschehen. Maas würde diese Entscheidung "jederzeit wieder so treffen". Doch diese Entscheidung beruht möglichweise auf einer fatalen Fehleinschätzung des Bundesnachrichtendienstes, über die "Bild" und "Tagesspiegel" berichten. Am Freitagnachmittag tagt der Krisenstab im Auswärtigen Amt. Eine hochrangige Vertreterin trägt vor, dass die "Taliban-Führung derzeit kein Interesse an der militärischen Einnahme Kabuls" habe. Man will dennoch das Personal der Botschaft aufs "absolute Minimum" reduzieren, ein "Unterstützungsteam" nach Kabul schicken. Der Plan: die Botschaftsmitarbeiter mit Chartermaschinen ausfliegen und afghanische Ortskräfte mitnehmen. Aber daraus wird nichts.

Samstag, 14. August

Masar-i-Scharif ist unter Kontrolle der Islamisten. Dort waren zuletzt rund 1.000 deutsche Soldaten stationiert. Die afghanische Regierung hält nur noch zwei Großstädte: die Hauptstadt Kabul und Dschalalabad.

In Berlin gibt es bereits morgens um 8 Uhr eine Telefonkrisensitzung. Mit dabei sind Bundeskanzlerin Merkel (CDU), Vizekanzler Scholz (SPD), Außenminister Maas, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und andere Kabinettsmitglieder. Thema: Wie kann die Rückholung schnellstmöglich organisiert werden? Laut Berliner “Tagesspiegel” geht es immer wieder um die Frage, ob das bisherige Mandat ausreicht, um Bundeswehrsoldaten zunächst auch ohne neues Bundestagsmandat nach Kabul zu schicken.

Sonntag, 15. August

Die Taliban übernehmen Dschalalabad. Schon am Morgen gibt es erste Berichte, dass sie auch in Kabul angekommen sind. Der afghanische Präsident flieht ins Ausland. Am Abend rücken die Taliban in die Stadt vor und besetzen den Präsidentenpalast. Dass das so schnell geht, damit hatte die Bundesregierung nicht gerechnet.

Jetzt heißt es: Retten was zu retten ist. Und zwar schnell. Das Auswärtige Amt teilt mit, der Außenminister habe am Morgen entschieden, das Personal der Botschaft Kabul zum militärischen Teil des Flughafens zu verlegen. Allerdings ist das auch nur mit Hilfe der US-Armee möglich, denn zu diesem Zeitpunkt wird in Deutschland noch diskutiert. Krisenstabssitzung am Nachmittag: Es herrsche Gefahr in Verzug, also bittet das Kanzleramt nun doch, Einigkeit herzustellen, über die Durchführung einer robusten militärischen Evakuierung. Am Abend seien die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag informiert worden, heißt es.

Montag, 16. August

Am Montagmorgen um 7 Uhr wird die erste Maschine des Typs A400M aus Niedersachsen Richtung Kabul losgeschickt. Da sind die ersten 40 deutschen Staatsbürger aber bereits nach Doha in Sicherheit gebracht worden. Auch das haben US-Streitkräfte übernommen.

Der CDU-Abgeordnete Kiesewetter twittert selbstkritisch:

"Es war ein großer und gravierender Fehler, den Antrag der Grünen – aus Prinzip – abzulehnen. Punkt." Roderich Kiesewetter, CDU

Die Grünen hatten schon im Juni gefordert, mit der Evakuierung in Afghanistan zu beginnen.

Und auch in der Bundesregierung beginnt man, Fehler einzuräumen: Zunächst erklärt Außenminister Maas, dann die Kanzlerin fast gleichlautend: "Da haben wir eine falsche Einschätzung gehabt." Auch Merkel betont, das betreffe nicht nur Deutschland allein. Aber: Viele andere Staaten sind da bereits schon deutlich weiter beim Evakuieren. Der erste Rettungs-Versuch einer deutschen A 400M Maschine wird erst in der Nacht von Montag auf Dienstag erfolgen.

Dienstag, 17. August

Mit der ersten deutschen A400M-Maschine werden gerade einmal sieben Personen ausgeflogen. Mehr sei nicht möglich gewesen, sagt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im ARD-Morgenmagazin. Sie macht die chaotische Situation am Flughafen Kabul verantwortlich.

Dass die Taliban alle Zugänge zum Flughafen kontrollieren, ist da bereits bekannt. Dass sie Personen mehr mit afghanischem Pass passieren lassen, wird im Laufe des Dienstags zur Gewissheit.

Mittlerweile haben deutsche Transportmaschinen mehrere hundert Personen ausgeflogen. Bundeskanzlerin Merkel hat die Zahl der Menschen, die noch ausgeflogen werden sollen, am Montag insgesamt auf rund 10.000 beziffert. Die Bundesregierung habe vor Monaten bereits 2500 Ortskräfte identifiziert, bei 600 wisse man nicht, ob sie bereits in Drittstaaten seien. Weitere 2000 Personen wie Menschenrechtler und Anwälte sollten auch ausreisen. Aber in wie weit dieses Ziel noch erreichbar ist, ist derzeit völlig offen.