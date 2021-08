Afghanistan: Nur noch Schadensbegrenzung

Es ist ein bisschen, wie wenn das Haus brennt: Erst fängt der Teppichboden Feuer. Und wenn man den richtigen Augenblick verpasst, steht binnen kürzester Zeit der Dachstuhl in Flammen.

Die Situation in Afghanistan erinnert genau daran: Der Westen, allen voran die USA, haben offenbar nicht damit gerechnet, dass die Rückeroberung des Landes durch die Taliban einem sich schnell ausbreitenden Flächenbrand gleicht, wenn die westlichen Truppen nicht mehr da sind. Aber genau das ist passiert: Ende April beginnen die USA und die Nato, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Und prompt nehmen die radikal-islamischen Taliban-Kämpfer eine Provinz-Hauptstadt nach der anderen ein. Bis ihnen gestern auch die Hauptstadt Kabul kampflos überlassen wird und der bisher amtierende Präsident ins Ausland flieht.

Evakuierung per Sondermaschinen

Jetzt, da das Haus lichterloh brennt, holen die westlichen Staaten noch schnell heraus, was wertvoll erscheint: Die USA und auch Deutschland bringen mit Sondermaschinen und Hubschraubern das Personal von Botschaften und Nicht-Regierungsorganisationen sowie ihre Angehörigen außer Landes. Und sie bemühen sich auch um Ortskräfte, also afghanische Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort für die Bundesregierung tätig waren. Die Taliban garantieren dieser Personengruppe zwar eine Amnestie. Doch ob sie sich daran halten werden, ist ungewiss.

"Beten, dass alle gerettet werden"

Einige der Ortskräfte sind inzwischen in Deutschland in Sicherheit, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Aber es seien natürlich noch mehr Personen dort, denen man jetzt unter den sehr schweren Bedingungen nach der Machtübergabe an die Taliban zu helfen versuche. "Man kann nur beten, dass alle gerettet werden", meint der CDU-Politiker Norbert Röttgen. Er spricht von einem "Komplett-Versagen des Westens". Und die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, wirft der Bundesregierung vor, dem Feuer zu lange zugeschaut zu haben. Nach Informationen des ARD Hauptstadtstudios hat die Deutsche Botschaft in Kabul bereits vor Wochen das Auswärtige Amt gewarnt, dass das Botschaftspersonal in Gefahr sei. "Das zeigt, wie fatal es war, dass man von Seiten der Deutschen Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes, die Augen vor der Realität verschlossen hat", so Baerbock weiter.

Vielleicht hätte der Brand in Afghanistan vermieden werden können, wenn die "Feuerwehrleute", allen voran die US-amerikanischen Soldaten, das Feuer aufgehalten hätten. Sprich: Mit mehr Planung aus Afghanistan abgezogen wären. Aber dazu sei es jetzt zu spät, sagt Röttgen. Die Lage vor Ort habe man völlig falsch eingeschätzt. US-Präsident Biden ist in Erklärungsnot.

Flüchtlingsbewegung erwartet

In Afghanistan könnte es zu einem neuen Bürgerkrieg kommen. Davor würden viele Menschen fliehen, oder auch vor den Taliban mit ihrer radikalen Politik inklusive drakonischer Strafen wie zum Beispiel Hände-Abhacken bei Diebstahl. "Die Europäische Union muss sich darauf vorbereiten, dass es Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa geben könnte", sagt der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Und weil die EU sich auch sechs Jahre nach der "Flüchtlingskrise" noch nicht auf eine gemeinsame Asylpolitik hat einigen können, schiebt Laschet nach: "Wir müssen diesmal rechtzeitig in der Region, in den Herkunftsländern humanitäre Hilfe leisten." Wie genau eine solche Hilfe in einem brennenden Haus aussehen soll, das der Westen gerade Hals über Kopf verlässt, ist weitgehend unklar. Laut Caritas International etwa gebe es zwar "Signale" seitens der Taliban, dass diese an einer Fortsetzung der humanitären Hilfe interessiert sein könnten. Aber "wir wissen nicht, mit welcher Art von Taliban wir es zu tun haben", sagt Caritas-Leiter Oliver Müller. Die Bundesregierung will in erster Linie Nachbarländer wie Pakistan oder den Iran unterstützen, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen.

Für morgen ist ein Sondertreffen der EU-Außenminister geplant. Der Brand aber ist schon weit fortgeschritten. Es geht nur noch um Schadensbegrenzung.