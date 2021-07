Afghanistan: Nato-Soldaten verlassen Stützpunkt Bagram

Nach fast 20 Jahren haben US-Soldaten und Koalitionstruppen die Luftwaffenbasis Bagram in Afghanistan verlassen. Das teilte ein hoher Beamter des US-Militärs mit. Der Stützpunkt sei an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden, hieß es in US-Medienberichten. Der Beamte fügte hinzu, dass der Kommandeur der US- und Nato-Truppen in Afghanistan, General Austin Scott Miller, weiter alle Fähigkeiten und Befugnisse besitze, um die Truppe zu schützen. Das afghanische Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht.

Die Luftwaffenbasis Bagram ist der größte Stützpunkt der Koalitionstruppen in Afghanistan und zugleich das Hauptquartier des US-Militärs im Land. Bagram befindet sich etwa 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul.

Biden: Vollständiger Abzug der US-Truppen vor Herbst

Die meisten NATO-Soldaten sind bereits aus Afghanistan abgezogen. Ein genaues Datum für den vollständigen Abzug der US-Soldaten hat die US-Regierung nicht genannt und auf Sicherheitsbedenken und den Schutz des internationalen Flughafens in Kabul verwiesen, über den noch verhandelt wird.

Derzeit schützen US-amerikanische und türkische Soldaten den Flughafen. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, der Abzug werde bis zum 11. September abgeschlossen sein. Bereits kurz nach der Ankündigung Mitte April war allerdings klar, dass die USA den Einsatz noch deutlich schneller beenden würden.

Der Schritt deutet Beobachtern zufolge darauf hin, dass der vollständige Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan unmittelbar bevorsteht.