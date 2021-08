Afghanistan: Merkel und Maas räumen Fehleinschätzung ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den 20 Jahre dauernden internationalen Einsatz in Afghanistan als Enttäuschung bewertet. Jenseits der Bekämpfung des Terrorismus sei alles "nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben", sagte die CDU-Politikern am Abend in Berlin. Es seien "keine erfolgreichen Bemühungen" gewesen, sagte Merkel mit Blick auf den Versuch, das Land zu Demokratie und Frieden zu führen und dort eine freie Gesellschaft zu entwickeln. Daraus müsse man Lehren ziehen und bei solchen Einsätzen "seine Ziele auch kleiner fassen".

"Bitter" - auch für Deutschland und die Bundeswehr

Die Taliban hätten das ganze Land erneut unter ihre Kontrolle gebracht. "Das ist eine überaus bittere Entwicklung", sagte Merkel. "Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich für die Menschen in Afghanistan."

Bitter sei die Entwicklung aber auch für Deutschland. Merkel erinnerte an die vielen Soldaten der westlichen Verbündeten, die den Einsatz in Afghanistan mit dem Leben bezahlt haben, darunter 59 deutsche Soldaten.

"Wir haben die Lage falsch eingeschätzt"

Die Regierung sei nach dem Abzug der internationalen Truppen davon ausgegangen, dass es mehr Zeit gebe, um Lösungen für die afghanischen Ortskräfte zu finden. Die Dinge hätten sich jedoch beschleunigt, die afghanische Armee habe "aus welchen Gründen auch immer" kaum oder keinen Widerstand gegen die Taliban geleistet. Merkel räumte ein, dass man die Schnelligkeit des Vormarschs der Taliban völlig unterschätzt habe. "Da haben wir eine falsche Einschätzung gehabt. Und das ist nicht eine falsche deutsche Einschätzung, sondern die ist weit verbreitet", sagte Merkel. Sie schließe sich dieser Bewertung von Außenminister Heiko Maas (SPD) an.

Maas hatte zuvor eingeräumt, den Vormarsch der Taliban falsch beurteilt zu haben. Es gebe nichts zu beschönigen: "Wir alle - die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft - wir haben die Lage falsch eingeschätzt." Man habe nicht damit gerechnet, dass die afghanische Armee sich den Taliban nicht entgegenstellt.

Merkel dämpft Hoffnung auf Evakuierungen

Das Bundesverteidigungsministerium hat am Montag eine Luftbrücke gestartet, über welche deutsche Staatsbürger und besonders gefährdete Afghanen aus Kabul ausgeflogen werden sollen. Angesichts der instabilen Lage am Flughafen in Kabul dämpfte Merkel allerdings die Hoffnungen. Zu den Erfolgsaussichten der Evakuierungsmission sagte sie: "Das haben wir leider nicht mehr voll in der Hand."

Ob Deutschland einheimische Ortskräfte ausfliegen könne, hänge "von der Lage in Kabul ab", sagte Merkel. Die Lage am dortigen Flughafen sei aber "extrem schwierig". Ein am Morgen von der Luftwaffe nach Kabul entsandtes Transportflugzeug habe bis zum Abend nicht landen können, sagte Merkel. Die Bundesregierung werde aber "alles in ihrer Macht Stehende" tun, um die Mitarbeiter deutscher Stellen in Afghanistan auszufliegen.

Außenminister Maas meldete sich am Abend noch einmal zu Wort und rechnet mit Blick auf die Situation vor Ort damit, dass die US-Streitkräfte auf dem Flughafen Kabul die Landebahn in den nächsten Stunden räumen werden, so dass wieder Flugzeuge zur Evakuierung von Menschen landen können.