Afghanistan: Lindholz gegen Alleingang bei Flüchtlingsaufnahme

Die Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages, Andrea Lindholz (CSU), lehnt einen deutschen Alleingang bei der Flüchtlingsaufnahme aus Afghanistan ab. Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 sagte sie:

"Wichtig ist, dass wir jetzt nicht alleine vorneweg marschieren." Andrea Lindholz, CSU

"Geordnet, gesteuert und gemeinsam"

Sie habe noch keine Partei in Deutschland gehört, die sich in dieser Weise geäußert habe, so Lindholz. "Ich höre das ja nicht mal aus dem Bereich Bündnis90/die Grünen (...), weil ich einfach glaube, dass niemand mehr möchte, dass man in Deutschland den Eindruck hat, dass wir quasi unkontrollierte Zuwanderung ermöglichen."

Es müsse geordnet, gesteuert und gemeinsam gearbeitet werden, Priorität habe, dass deutsche Staatsangehörige und afghanische Ortskräfte mit einer Luftbrücke in Sicherheit gebracht werden. Ebenso helfen müsse man besonders gefährdeten Personen, hier denke sie besonders an die Frauen, so Lindholz.