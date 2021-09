Afghanistan: Maas für Aufarbeitung durch den neuen Bundestag

Das Vorgehen der Bundesregierung rund um die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan steht in der Kritik. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich nun für die Aufarbeitung der Vorgänge ausgesprochen. In den ARD-"Tagesthemen" am Mittwoch sagte er, es sei in seinem Interesse, dass "wirklich viel aufgeklärt wird". Er habe zur Zeit den Eindruck, "dass bestimmte Fakten nur so gewertet und gelesen werden, wie es dem einen oder anderen gerade zu dieser Zeit politisch in den Kram passt".

Afghanistan-Untersuchungsausschuss möglich

Folglich finde er es richtig, "wenn der neue Bundestag in welcher Form auch immer sich mit diesen Fragen beschäftigt", erklärte der Bundesaußenminister. Dies könne auch in Form eines Untersuchungsausschusses geschehen. Die Bundesregierung habe "ein Interesse daran, dass die Fehler, die gemacht worden sind, die Fehleinschätzungen, die wir getroffen haben, aber auch andere, dass daraus Konsequenzen gezogen werden in der Weise, dass man das nicht nochmal macht", so Maas.

Der Bundesregierung wird vorgeworfen, sie habe die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt und die Ausreise der Ortskräfte hinausgezögert. Für den 7. Oktober hatte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) eine Evaluierung angekündigt. Die Opposition kritisierte sie dafür scharf. So kurz nach der Wahl sei der neu gewählte Bundestag noch nicht konstituiert, erklärte FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie warf Kramp-Karrenbauer vor, dass die Evaluierung "am Parlament vorbei durchgepeitscht werden soll"

Deutschland will Taliban-Regierung nicht anerkennen

Beim Zusammentreffen von Außenminister Maas und US-Außenminister Blinken am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Ramstein sprachen sich beide gegen eine Anerkennung der Taliban-Regierung in Afghanistan aus. "Die Bildung einer Übergangsregierung ohne Einbeziehung anderer Gruppen ist nicht das Signal für mehr internationale Zusammenarbeit und Stabilität im Land", sagte Maas. Er warb für eine enge internationale Abstimmung über den Umgang mit den neuen Machthabern des Landes. Es sei jedoch - unabhängig von einer diplomatischen Anerkennung - "notwendig", mit den Taliban zu sprechen, um die verbliebenen Ortskräfte und gefährdeten Menschen aus Afghanistan zu holen, sagte Maas. Am Mittwoch hatte die neue Regierung in Kabul ihre Arbeit aufgenommen.