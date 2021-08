Afghanistan: Heftige Kritik an Bundesregierung wegen Ortskräften

"Wir sind überwältigt und verbittert in einem Maße, das wir nicht in Worte fassen können", sagte der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, der Bundeswehroffizier Marcus Grotian, vor der Bundespressekonferenz in Berlin: "Wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt, und das ist beschämend", so Grotian, die Bundesregierung müsse sich "unterlassene Hilfeleistung" vorwerfen lassen.

Blockadevorwürfe gegen die Regierung

Grotians Verein setzt sich seit Jahren für einheimische Ortskräfte der Bundeswehr und anderer deutscher Stellen in Afghanistan ein. Der Offizier richtete eine Reihe von Vorwürfen an deutsche Regierungsstellen: Sie hätten Warnungen vor der drohenden Machtübernahme der Taliban zu lange ignoriert. Briefe und Mails, in denen er darauf hingewiesen habe, dass sich die verschiedenen Ministerien bei der Aufgabe, Ortskräfte von Bundeswehr und deutschen Hilfsorganisationen aus Afghanistan zu retten, "gegenseitig blockieren", seien nicht beachtet worden, auch nicht vom Bundeskanzkleramt: "Das Kanzleramt hätte eingreifen können, hat es aber leider nicht getan."

Zu wenige Ortskräfte berücksichtigt

Regierungsstellen hätten durch "bürokratische Tricks" gezielt versucht, die Zahl der nach Deutschland ausreisenden Ortskräfte möglichst niedrig zu halten, so Grotian. Zudem gäben sie die Zahl der ausreiseberechtigten Ortskräfte viel zu niedrig an.

Die von der Bundesregierung genannten Zahlen von 2.500 ausreiseberechtigten Afghanen, von denen 1.900 schon in Deutschland seien, seien "mitnichten richtig", sagte Grotian. Sein Verein gehe von 8.000 Ausreiseberechtigten aus - ehemalige Ortskräfte mitsamt Kernfamilien.

"Alle anderen Länder evakuieren jetzt alle Ortskräfte", sagte Grotian, "wir evakuieren die, die man ausgewählt hat. Das finden wir verwerflich." Marcus Grotian, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte

Tückische Befristungen

Zu den bürokratischen Hürden, die Grotian besonders kritisiert, zählt die Zwei-Jahres-Frist für Ortskräfte: Die Ausreiseberechtigung war zunächst nur solchen Ortskräften erteilt worden, die in den vorangegangenen zwei Jahren für deutsche Stellen gearbeitet haben. Im Juni wurde die Regelung gelockert - die Befristung wurde gestrichen für Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder andere deutsche Sicherheitsbehörden gearbeitet haben.

Damit seien aber jene Ortskräfte ignoriert worden, die für andere Stellen tätig waren, monierte Grotian. Er berichtete von einer Afghanin, die noch 2017 für die Entwicklungshilfeorganisation GIZ gearbeitet habe. Sie schaffte es in den vergangenen Tagen am Flughafen Kabul "bis zu deutschen Soldaten - und wurde dort abgewiesen", weil sie nicht auf einer Ausreiseliste verzeichnet gewesen sei.

"Alle, die für uns beschäftigt waren, mitnehmen"

"Ortskräfte wurden abgelehnt, weil sie zur falschen Zeit fürs falsche Ministerium gearbeitet haben", beklagt Grotian. Seine Forderung sei, "alle, die für uns beschäftigt waren, nicht zurückzuweisen, sondern mitzunehmen".

Das von Grotian geleitete Patenschaftsnetzwerk verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, die Ortskräfte bei ihrem Start in Deutschland zu unterstützen. "Wir tragen diese Verantwortung den Menschen gegenüber, die für uns und für unsere Ziele ihr Leben riskiert haben", heißt es auf der Internetseite. Grotian war als Bundeswehroffizier selbst in Afghanistan stationiert.