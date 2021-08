Müller warnt vor "dramatischer Hungerkrise" in Afghanistan

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert für Afghanistan eine UN-Resolution und ein Evakuierungsabkommen der Weltgemeinschaft mit den Taliban. Das sei das Mindeste, das die UN nun erreichen müsse, sagte Müller in der BR24 Rundschau im BR Fernsehen.

Afghanistan große Herausforderung für Weltgemeinschaft

Auch der UN-Sicherheitsrat müsse sich mit der Lage in Afghanistan befassen. Es könne nicht sein, dass Tausende gefährdete Personen in Afghanistan zurückgelassen werden müssten, betonte Müller. Die Entscheidung der Amerikaner, dass die Evakuierung in wenigen Tagen ausgesetzt werden müsse, bezeichnete der CSU-Politiker als "schwerwiegend".

Afghanistan sei nicht nur eine Herausforderung für die G7 oder die G20. "Wir müssen den Taliban entschlossen gegenübertreten – die Weltgemeinschaft mit den Chinesen und den Russen." Die Taliban verstünden nur die "Sprache der Stärke".

Erst die Taliban, dann der Hunger

Der Entwicklungsminister warnte vor einer "dramatischen Hungerkrise" in Afghanistan. Um den Hunger zu bekämpfen, brauche Afghanistan die Solidarität der Weltgemeinschaft. 14 Millionen Menschen stünden vor dem Aus – und diese Zahl nehme dramatisch zu, so der CSU-Politiker.

In dieser schwierigen Lage freue er sich darüber, dass das Kinderhilfswerk UNICEF sowie das Welternährungsprogramm erklärt hätten, ihre Arbeit in Afghanistan fortsetzen zu wollen, genauso wie deutsche NGOs wie die Welthungerhilfe und die Caritas.

Frauen und Kinder nicht allein zurücklassen

Die Ortskräfte sowie die Frauen und Kinder könnten nicht zurückgelassen werden, erklärte Müller: "Sie können und müssen auf uns und auf die Weltgemeinschaft vertrauen können." Menschenrechte, Frauenrechte müssten gewahrt bleiben.

Er befürchte, dass sich die sich anbahnende humanitäre Katastrophe auf Flüchtlingsströme auswirken könne. Deshalb sei es wichtig, dass Hilfsorganisationen sich weiter in Afghanistan engagierten. "Wir wollen, dass die Menschen vor Ort nicht verhungern und zu Massen, Millionen, auf die Flucht müssen." Die Welt könne und müsse hier helfen, appellierte Müller im BR-Interview.