Afghanistan: Friedhof der Imperien

Seit Jahrhunderten ist die Geschichte und der Boden des rauen und gebirgigen zentralasiatischen Landes getränkt mit dem Blut fremder Soldaten, die als Invasoren kamen. Damit standen immer die tonangebenden Mächte ihrer Zeit vor Ort. Und immer wurden sie konfrontiert mit erbittertem Widerstand und Attacken aus dem Hinterhalt. Guerillakriege rieben alle Imperien auf: Briten, Russen und zuletzt US-Amerikaner und ihre Nato-Verbündeten.

Alexander der Große setzte am Hindukusch auf Heirat

Bereits Alexander der Große versuchte sein Glück am Hindukusch. 334 v. C. war der junge makedonische König mit fast 40.000 Soldaten aufgebrochen, hatte quasi in einem Aufwasch die Gebiete der heutigen Länder Türkei, Syrien, Israel, Ägypten und Irak unterworfen und zog immer weiter, um das Ende der Welt zu finden. Dann aber wurde der Welteroberer jäh zum Halten gebracht.

Fast drei Jahren rieb sich seine Armee in den verschneiten Bergen und Wüsten auf. Der König des damals größten Imperiums verrannte sich in einen Krieg aus Terror und Gegenterror, seine überlegene Militärmaschinerie konnte gegen die Angriffe aus dem Hinterhalt wenig ausrichten. Im Gegensatz zu allen folgenden Herrschern regelte Alexander der Große das Fiasko am Hindukusch schließlich auf versöhnliche Weise: er machte Roxane, die Tochter eines regionalen Warlords, zu seiner offiziellen Frau, und zog weiter nach Indien.

19. Jahrhundert: Afghanistan sollte Russland abriegeln

Die Region am Hindukusch war zwar schon immer bitterarm, aber seine besondere Lage machte sie begehrenswert. Im 19. Jahrhundert lag sie mitten zwischen den beiden damals mächtigsten und größten Weltreichen: im Westen das zaristische Russland und im Osten Indien und damit das Britische Empire.

In London ging die Angst um, dass Russland nach Siegen auf dem Balkan und im Südkaukasus an den Indischen Ozean und damit an die profitablen See-und Handelsrouten drängte. Dem wollten die Briten mit Afghanistan im wahrsten Sinn des Wortes einen Riegel vorschieben. Im August 1832 marschierte die britisch-indische Armee ohne große Schwierigkeiten in Kabul ein.

Stolze und unabhängige afghanische Stämme

Die Briten installierten einen Schah, der ihnen gehorchte. Britische Gepflogenheiten wie Kricket und Polo sowie europäische Kleidung wurden eingeführt. Mit einer Mischung aus Naivität und purer Arroganz fühlten sich die Eroberer allzu sicher am Hindukusch. Sie unterschätzten das Misstrauen vor allem aber den Stolz und das Unabhängigkeitsgefühl der Stämme.

Es kam zu Aufständen. Das Versorgungsdepot der Besatzungsmacht wurde gestürmt: Die britisch-indischen Soldaten wurden ausgehungert und traten schließlich den Rückzug an. Im Januar 1842 wurde die Armee der britischen Großmacht von einem seltenen Zusammenschluss afghanischer Stammeskrieger attackiert. Inmitten von Bergen und bei eisiger Kälte kam es zu einer historischen Niederlage der Briten.

Briten unternahmen zweiten "Anlauf" auf Afghanistan

Es war wieder die nervöse Rivalität mit dem Zarenreich das die Briten Jahrzehnte später zu einem zweiten Einmarsch nach Afghanistan verleitete. Denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten die Russen zahlreiche muslimische Gebiete in Zentralasien einverleibt und waren dem Hindukusch und damit der wertvollen Kronkolonie Indien ein großes Stück näher gerückt.

1878 marschierten britisch-indische Truppen erneut in Kabul ein, ohne dass sie in der Lage waren, die Stämme hinter sich zu bringen. Afghanistan wurde vertraglich ein britisches Protektorat. Es begann eine Zeit der Ausplünderung und Unterdrückung der einheimischen, weitgehend bäuerlichen Bevölkerung.

Eine legendäre Schmach für das stolze Empire

Das Szenario wiederholte sich: die unabhängigen, teilweise verfeindeten Stämme verbündeten sich gegen den gemeinsamen Feind, die Briten. Am 27. Juli 1880 erlebte das Empire eine legendäre Schmach: Knapp tausend britische und indische Soldaten wurden in der Schlacht von Maiwand eingekesselt, getötet und verwundet. Wieder war Afghanistan zum Friedhof einer Weltmacht geworden. In der Folgezeit ging der britische Einfluss stark zurück, nach einem erneuten Krieg 1919 wurde das Protektorat ein unabhängiger Staat.

Heiligabend 1979 landeten sowjetische Maschinen

60 Jahre später war es der Islam, der die Sowjetunion in Alarmbereitschaft versetzte und ihr Interesse auf Afghanistan richtete. Das virulente Aufleben der Religion als politischem Faktor im Iran aber auch in asiatischen Sowjetrepubliken brachte die Moskauer Führung auf die Idee, am Hindukusch ein sozialistisches Brudersystem aufzubauen.

Sein Zweck: ein ideologischer Keil in der Front der islamischen Staaten an der Südgrenze der Sowjetunion. Bereits seit den 50er Jahren hatte die kommunistische Regierung das Land am Hindukusch mit Krediten, technischer und militärischer Beratung an sich gebunden. Heiligabend 1979 landete dann ein sowjetisches Transportflugzeug nach dem anderen auf dem Kabuler Flughafen, gleichzeitig überquerten Panzerkolonnen die Grenze der usbekischen Sowjetrepublik und rollten in Richtung Hauptstadt.

Supermacht Sowjetunion zahlte dafür 85 Milliarden Dollar

Die Mudschahidin dagegen waren nur mit uraltem Gerät ausgerüstet und konnten den Sowjets keinen Widerstand leisten. Bis die USA sie unter die Arme nahmen. Über das Nachbarland Pakistan ließ die CIA viele Milliarden Dollar nach Afghanistan pumpen, junge Kämpfer wurden dort trainiert und bekamen modernste Waffen und Ausrüstungen. Der kalte Krieg zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion wurde auf afghanischem Boden ein heißer Krieg.

Der sowjetische Veteran Alexej Tukalkin sagte dem Spiegel vor Jahren: "Wir sind mehrmals pro Tag unter feindliches Feuer geraten. Maschinengewehre, Granatwerfer, Raketen. Beschuss aus dem Nirgendwo." Dieser zermürbende Krieg dauerte für die Sowjets doppelt so lange wie der Zweite Weltkrieg, kostete sie rund 85 Milliarden Dollar und offiziell 15.000 Menschenleben, tatsächlich wahrscheinlich mehr. Moskau war tief in seinem Selbstwert getroffen. Experten verglichen das politische und militärische Trauma mit dem, was der Vietnamkrieg für die USA bedeutete. Die Sowjets hinterließen ein gewisses Machtvakuum, in das ab 1994 die Taliban stießen.

Die Taliban waren junge Afghanen, die in den Koranschulen Pakistans erzogen worden waren, vornehmlich mit Geld aus Saudi-Arabien. Die Taliban eroberten 1996 Kabul, riefen eine Gottesstaat aus, führten die Scharia ein und gewährten diversen Islamisten Unterschlupf.

Der 11.September 2001 brachte die USA nach Afghanistan

Auch Osama bin Laden und dessen Terrorgruppe Al-Qaida konnten sich nach den Angriffen vom 11. September 2001 auf New York und Washington bei den Taliban in Afghanistan verstecken und von dort aus ihren Dschihad gegen die westliche Welt steuern. Das war der Grund, warum wieder eine Weltmacht das Land am Hindukusch besetzte. Daraus wurde der längste Militäreinsatz in der bisherigen Geschichte der USA. Fast 20 Jahre kämpften GIs am Hindukusch, unterstützt von Nato-Soldatinnen und -Soldaten, auch solchen aus Deutschland.

Ein zweites Vietnam hätte für die USA gedroht

Der Preis, den die USA zahlten, war gigantisch: 2.448 gefallene Gis, mehr als 20.000 verwundet, andere schwer traumatisiert. Das Pentagon gab für diesen Krieg 825 Milliarden Dollar aus. Um ein zweites Vietnam zu verhindern, entschied sich Ex-Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug.

Sein Nachfolger Jo Biden blieb bei dieser Linie und sagte, er sei gegen "endlose Militäreinsätze". Er habe die Wahl gehabt zwischen einer Vereinbarung zum Abzug der Truppen oder einer Entsendung Tausender weiterer Soldaten und einem "dritten Jahrzehnt" des Krieges.