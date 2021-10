Afghanistan-Einsatz: Gedenkfeier für 59 getötete Soldaten

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat an den Tod von insgesamt 59 Soldaten beim Einsatz in Afghanistan erinnert. Zugleich dankte die CDU-Politikerin den Männern und Frauen der Bundeswehr beim zentralen Abschlussappell in Berlin für den 20 Jahre lang in Afghanistan geleisteten Dienst.

"Kein Einsatz zuvor hat die Bundeswehr so sehr geprägt wie dieser Einsatz in Afghanistan. Keiner zuvor war so lange, so intensiv, so gefährlich" Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin (CDU)