Afghanistan: Die Taliban übernehmen die Macht

Die radikal-islamischen Taliban haben nach Einnahme der Hauptstadt Kabul die Macht in Afghanistan übernommen und den Krieg für beendet erklärt.

"Der Krieg in Afghanistan ist vorbei", sagte am Sonntagabend ein Taliban-Sprecher dem TV-Sender Al Dschasira. In Kürze werde feststehen, wie das Land künftig regiert werde.

Tausende Menschen versuchen nun, aus Afghanistan zu fliehen. Am Flughafen in Kabul ging es in der Nacht chaotisch zu. Auf Videos ist zu sehen, wie hunderte Menschen auf dem Rollfeld herumlaufen und versuchen, in die Flugzeuge zu kommen.

Wer kann, verlässt das Land

Die, die es geschafft haben, finden kaum Worte: "Ich kann nicht glauben, dass die Welt Afghanistan im Stich gelassen hat", sagt eine Frau, die gerade am Flughafen in Neu-Delhi gelandet ist. "Unsere Freunde werden nun umgebracht. Unsere Frauen werden keine Rechte mehr haben. Mehr kann ich gerade nicht sagen."

Millionen Afghaninnen und Afghanen aber haben keine Chance, das Land zu verlassen. In der Nacht hat ein junger Student eine WhatsApp-Nachricht geschickt: "Wir sind jetzt in einer ziemlich schwierigen Situation. Wir erleben gerade die schlimmsten Tage unseres Lebens. Die Taliban stehen bei uns vor der Tür, wir hören die ganze Zeit Schüsse. Mein kleiner Bruder und meine Schwestern haben große Angst. Die Taliban sind Unmenschen. Bitte beten Sie für uns!"

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani war am Sonntag aus Afghanistan geflohen. Auf Facebook schrieb er kurz darauf, er habe ein Blutbad in Kabul vermeiden wollen. Von nun an seien die Taliban dafür verantwortlich, die Menschen in Afghanistan zu schützen.

Taliban-Sprecher: Frauenrechte nur, wenn sie Scharia entsprechen

Ein Taliban-Sprecher sagte, man wolle Frieden mit allen Beteiligten. Sorgen der internationalen Gemeinschaft wollten die Taliban im Dialog lösen. Der Kontakt zu anderen Staaten werde gesucht, da man nicht in Isolation leben wolle. "Wir bitten alle Länder und Organisationen, sich mit uns zusammenzusetzen, um alle Probleme zu lösen." Man werde sich nicht in Dinge anderer einmischen und Einmischung in eigene Angelegenheiten nicht zulassen.

Rechte von Frauen und Minderheiten sowie die Meinungsfreiheit würden respektiert, wenn sie der Scharia entsprächen. Die Taliban würden jetzt die Früchte ihrer Bemühungen und Opfer ernten. "Wir haben das erreicht, was wir gewollt haben, nämlich die Freiheit unseres Landes und die Unabhängigkeit unseres Volkes." Der Politbüro-Chef der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, erklärte in einer Videobotschaft, nun folge die wirkliche Bewährungsprobe, bei der die Erwartungen der Menschen erfüllt und ihre Probleme gelöst werden müssten.

Bereits seit Tagen kursieren Berichte über Menschenrechtsverletzungen der Taliban. Zivilisten würden willkürlich getötet, ohne jedes Gerichtsverfahren, Frauen würden wieder ausgepeitscht, vor den Augen der Öffentlichkeit, hieß es kürzlich von der EU-Kommission: "Es gibt eine Eskalation der Gewalt und immer heftigere Angriffe der Taliban auf die Zivilbevölkerung."

Die Nachrichtenagentur AP berief sich auf einen 14-jährigen Zeugen namens Nasir Ahmed. Der sagte, er habe gesehen, wie die Taliban einen Mann mit einem Gummischlauch ausgepeitscht hätten, weil auf seinem Handy ein Foto gewesen sei, auf dem er neben einer afghanischen Flagge posiert habe. Außerdem habe er gesehen, wie sie Frauen geschlagen hätten, weil sie deren Verschleierungen als unzureichend betrachtet hätten.

Ehemaliger UN-Vertreter macht schlechte Moral verantwortlich

Innerhalb nur weniger Wochen nach dem Abzug der Nato-Truppen haben die Islamisten die Macht in Afghanistan erobern können. Selbst US-Geheimdienste hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde. Jetzt machen die USA die schlechte Moral in der afghanischen Truppe für das Desaster verantwortlich: "Es gab viel weniger Kämpfer der Taliban als afghanische Regierungssoldaten“, sagt Peter Galbraith. Er ist ein ehemaliger Sondervertreter für Afghanistan der Vereinten Nationen.

"Die Taliban hatten weder moderne Waffen noch eine Luftwaffe. Aber weder die Soldaten noch die Polizisten sind ausreichend bezahlt worden, weil so viel Geld in korrupte Taschen versickert ist. Sie hatten nicht einmal ausreichend Munition geschweige denn genügend zu Essen. Als die Taliban dann auf dem Vormarsch waren, war klar, dass kaum einer der Soldaten das Risiko eingehen wollte, in diesem Krieg zu sterben." Im Norden sollen sich mehrere Offiziere gleich nach dem Abzug der Bundeswehr ins Ausland abgesetzt haben.

Dramatische Szenen am Flughafen Kabul

Nun stocken die USA für kurze Zeit wieder Soldaten auf in Afghanistan, um den Flughafen in Kabul zu sichern. Mit Warnschüssen versuchten sie zu verhindern, dass hunderte Afghanen das Rollfeld stürmen, um an Bord von Militärflugzeugen zu gelangen. Die militärischen Flüge seinen aber nur für Diplomaten, Botschaftspersonal und einheimische Ortskräfte der Botschaft gedacht, sagt ein US-Vertreter.

Auf unbestätigten Aufnahmen ist zu sehen, wie hunderte Menschen verzweifelt versuchen, an Bord von Flugzeugen zu gelangen. Auch Afghanen, die nicht einmal Reisepässe hätten, würden ihr Glück versuchen, sagten Bewohner von Kabul.