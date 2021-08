Afghanistan: Debatte über Abschiebestopp und Luftbrücke

Nach der Eroberung wichtiger Städte durch die radikal-islamischen Taliban fordern Menschenrechtsgruppen einen Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan. 26 Organisationen, darunter Pro Asyl, "Brot für die Welt", Caritas und Diakonie, verlangten am Dienstag in einem gemeinsamen Aufruf von der Bundesregierung, geltendes Recht zu achten und Abschiebungen mit dem Ziel Kabul auszusetzen.

"Die Lage am Hindukusch ist dramatisch und wird sich aller Voraussicht nach weiter verschlechtern", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Aufruf. Ein Stopp aller Abschiebungen nach Afghanistan sei vor diesem Hintergrund dringend geboten. Jede Abschiebung nach Afghanistan verstoße aktuell gegen das Völkerrecht, erklärte der Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International, Markus Beeko.

Auch EU-Botschafter für Stopp der Abschiebungen

Wegen einer sich massiv verschlechternden Sicherheitslage empfehlen auch die EU-Botschafter in Afghanistan, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Angesichts des sich verschärfenden Konflikts, der prekären Sicherheits- und Menschenrechtslage sowie des Mangels an sicheren Räumen im Land werde empfohlen, eine vorübergehende Aussetzung von Zwangsrückführungen aus EU-Mitgliedstaaten nach Afghanistan zu erwägen, heißt es in einem am Dienstag an die Mitgliedsstaaten versendeten Bericht der EU-Missionschefs in Kabul, der der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vorliegt. In Kabul betreiben noch acht EU-Länder Botschaften, darunter Deutschland. Alle Missionschefs haben den Bericht unterzeichnet.

Die EU-Länder und andere europäische Staaten waren zuvor bereits vom afghanischen Flüchtlingsministerium dazu aufgerufen worden, ab Juli für drei Monate die Abschiebungen einzustellen.

Die Bundesregierung sowie mehrere deutsche Landesregierungen weigern sich bislang, auf Abschiebungen nach Afghanistan zu verzichten. Im Lagebericht des Auswärtigen Amts ist laut Medienberichten immer noch von sicheren Regionen in dem Land die Rede. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) drängt sogar die EU-Kommission, sich für weitere Abschiebungen einzusetzen.

Luftbrücke für Hilfskräfte gefordert

Angesichts des Vormarsches der Taliban fordert die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl auch, ehemalige Hilfskräfte der Bundeswehr mit einer Luftbrücke zu retten.

"Es gibt mindestens 1.000 Ortskräfte, die noch in Afghanistan festsitzen. Die Bundesregierung muss ganz schnell mehrere Chartermaschinen hinschicken", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Scholz: Bemühen uns, schneller auszufliegen

Nach Angaben von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will die Bundesregierung die Helfer der deutschen Truppen und deren Familien tatsächlich schneller aus Afghanistan nach Deutschland holen.

"Wir diskutieren, ob es Möglichkeiten gibt, den Transport zu beschleunigen, um die Betroffenen schneller auszufliegen", sagte der SPD-Kanzlerkandidat der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das kann Deutschland aber nicht alleine entscheiden, da geht es um eine enge Abstimmung mit der afghanischen Regierung. Es laufen intensive Bemühungen, denn wir sind für die Einheimischen verantwortlich, die uns vor Ort unterstützt haben."

"Die Kanzlerin muss Wort halten"

"Die Kanzlerin muss Wort halten. Wir brauchen eine Luftbrücke, um diese Menschen außer Landes und in Sicherheit zu bringen", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt unter Verweis auf die USA. Washington hat aus Sorge vor Racheakten der Taliban etliche Ex-Ortskräfte der US-Streitkräfte in die Vereinigten Staaten geholt.

Nach Angaben der Bundesregierung sind bislang rund 1.700 ehemalige Ortskräfte und deren Familien nach Deutschland gekommen. Die Zahl der ausgestellten Einreisevisa für Berechtigte wurde zuletzt mit 2.400 angegeben.

Roth nennt Festhalten an Abschiebungen "Totalversagen"

Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) spricht sich auch für einen Abschiebestopp aus und kritisiert die Union. In der "Augsburger Allgemeinen" sagte sie, es sei ihr unverständlich, wie die Union sowohl die Offensive der menschenverachtenden Taliban als auch den dringenden Appell der afghanischen Regierung, keine Menschen dorthin abzuschieben, ignorieren könne. Angesichts der sich zuspitzenden Lage im Land sei das Festhalten an Abschiebungen ein "menschen- und flüchtlingsrechtliches Totalversagen".

Menschenrechtsstandards wie die Europäische Menschenrechtskonvention geböten es, Menschen zu schützen, statt sie der Gefahr für Leib und Leben auszusetzen. Aktuelle Abschiebungen seien "mitnichten vereinbar mit christlicher Nächstenliebe", sagte Roth. Das "C" im Namen könnten CDU und CSU so getrost abgeben.

Kundgebung für Abschiebestopp in München

In München findet am Dienstagabend eine Kundgebung für einen Abschiebestopp nach Afghanistan statt. In dem entsprechenden Aufruf vom Bayerischen und dem Münchner Flüchtlingsrat sowie der Karawane München heißt es, es sei nicht länger hinnehmbar, dass Deutschland trotz des eskalierenden Krieges und obwohl die Taliban immer mehr Provinzhauptstädte und Regionen erobern, an Abschiebungen ins Kriegsgebiet festhalte. Die Kundgebung startet um 18 Uhr am Gärtnerplatz.