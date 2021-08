Afghanistan-Debatte: Dilemmata und Schuldzuweisungen

Es ist eine denkwürdige Sitzung: Auf der Besuchertribüne haben Bundeswehrsoldaten Platz genommen, die schon im Afghanistan-Einsatz waren. Und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble intoniert nach dem Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe die Themen, die die nachfolgenden zwei Stunden bestimmen werden: "Mit dem Anspruch, Afghanistan nach unseren Vorstellungen und Werten umzugestalten, sind wir gescheitert", sagt Schäuble. Jetzt gehe es darum den Menschen Schutz zu gewähren, die "uns vor Ort unterstützt haben".

Die Situation ist bitter, aber es war nicht alles vergeblich

Gescheitert. Also alles umsonst? Gegen diese Sicht wehrt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Der zwanzigjährige Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sei nicht vergeblich gewesen, auch wenn die aktuelle Entwicklung bitter und furchtbar sei. Von Afghanistan seien nach dem 11. September keine internationalen Terroranschläge mehr ausgegangen. Das sei ein bleibendes Verdienst der Bundeswehr. Aber auch für viele Menschen in Afghanistan sei der Einsatz nicht vergebens gewesen – Merkel spricht von positiven Entwicklungen in Afghanistan, bei der Kindersterblichkeit, beim Zugang zu Trinkwasser, beim Zugang zu Strom.

Merkel: "Im Nachhinein alles zu wissen, ist relativ mühelos"

Mit Blick auf die Probleme bei der Evakuierung von Ortskräften spricht sie von einem Dilemma. Natürlich hätte man schon vor Monaten entscheiden können, diese aus dem Land zu bringen. Aber es habe eben auch gute Gründe gegeben, den Menschen in Afghanistan durch Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zu helfen. "Hinterher, im Nachhinein alles zu wissen, ist relativ mühelos", ruft sie all jenen zu, die beklagen, dass jetzt wohl nicht mehr alle Ortskräfte aus Kabul herausgebracht werden können.

Die Kanzlerin stellt aber auch selbstkritische Fragen zu den Zielen des Afghanistan-Einsatzes. Das greifen die Oppositionsparteien auf und kritisieren, dass diese Fragen erst jetzt gestellt würden. AfD und Linke sind sich dabei – bei allen Unterschieden in der Begründung – im Ergebnis einig: Die Bundeswehr habe im Ausland in der Regel nichts zu suchen, sagt AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Und ruft unter Protest der anderen Fraktionen: "Um Geschlechtergerechtigkeit in die muslimische Welt zu tragen, mussten deutsche Männer dort ihr Leben lassen." Dietmar Bartsch von der Linken erinnert daran, dass seine Partei den Afghanistan-Einsatz schon immer abgelehnt habe. Den Umgang der Bundesregierung mit den Ortskräften nennt er "verantwortungslos und herzlos".

Ruf nach politischer Verantwortung

Bartsch fordert Aufarbeitung und personelle Konsequenzen: Wer am aktuellen Desaster beteiligt sei, könne "nie wieder Mitglied einer Bundesregierung sein". Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sieht politisches Versagen und – Merkels Worte aufgreifend – nicht lediglich ein außenpolitisches Dilemma: Die Bundesregierung habe den Ortskräften aus innenpolitischen Motiven heraus nicht schneller geholfen, so ihr Vorwurf.

Sie schlägt im Einklang mit Linken und FDP einen Untersuchungsausschuss für den neuen Bundestag vor, um den Afghanistan-Einsatz aufzuarbeiten. Interessant: die Bilder, die sie verwendet, die Emotionen, mit denen sie spricht, ähneln denen der Kanzlerin, die ebenfalls von menschlichen Dramen spricht, wenn Eltern ihre Babys über Mauern in die Hände von Soldaten geben.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich plädiert anstelle eines Untersuchungsausschusses für eine Enquete-Kommission – in einer solchen Kommission könnten auch externe Fachleute mitarbeiten, so sein Argument. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bekennt, dass der Einmarsch der Taliban in Kabul eine deutliche Zäsur für die deutsche Außenpolitik darstelle; das müsse Konsequenzen haben. Zur Frage der politischen Verantwortung folgen aber noch zahlreiche Wortgefechte zwischen anderen Politiken der Großen Koalition und der Oppositionsparteien. Wie man denn Menschen aus Afghanistan ohne militärische Hilfe aus dem Land bringen wolle, fragt Aydan Özoguz von der SPD den Linken-Politiker Diether Dehm.

Lindner: SPD und Grüne sollen Verhältnis zur Bundeswehr klären

FDP-Chef Christian Lindner fordert derweil von SPD und Grünen, ihr Verhältnis zur Bundeswehr zu klären: "Man kann nicht auf der einen Seite die Handlungsunfähigkeit der Bundeswehr bemängeln, aber auf der anderen Seite die Anschaffung moderner Militärtechnik blockieren." Es sei beunruhigend, dass die Bundeswehr nicht in der Lage sei, die Evakuierungsaktion aus eigener Kraft zu leisten, sondern auf die Unterstützung der Amerikaner angewiesen sei.