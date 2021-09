Afghanistan: China kündigt Millionen-Hilfe für Taliban an

China hat Afghanistans Taliban-Regierung humanitäre Hilfe im Wert von rund 26 Millionen Euro versprochen. Es handelt sich dabei nicht um eine riesige Summe, doch symbolisch ist die demonstrative Unterstützung der kommunistischen Staatsführung wichtig für die Taliban. Chinas Außenministerium erklärte, dass unter anderem Getreide und Medizin ins Nachbarland geliefert werden sollen.

Chinesischer Corona-Impfstoff für Afghanistan

Chinas Außenminister Wang Yi versprach bei einer virtuellen Regionalkonferenz außerdem, der neuen Taliban-Regierung drei Millionen Dosen eines chinesischen Covid19-Impfstoffs zur Verfügung zu stellen.

Wang rief die neue Führung Afghanistans auf, einen moderaten Kurs einzuschlagen. Die Taliban sollten vor allem mit den Nachbarstaaten freundschaftliche Beziehungen eingehen.

Chinas Außenminister kritisiert Rolle der USA

Erneut kritisierte der chinesische Außenminister zudem die Rolle der Vereinigten Staaten. Die USA und ihre Verbündeten hätten das Afghanistan-Problem erst geschaffen, sagte Wang Yi.

Schon Ende Juli, also vor der Machtergreifung der Taliban, hatte sich Wang im nordchinesischen Tianjin mit dem Taliban-Führer Abdul Ghani Baradar getroffen. Baradar hat sich Anfang dieser Woche zum Vize-Regierungschef Afghanistans ausrufen lassen. Die neue Führung in Kabul hat in den vergangenen Tagen mehrmals betont, dass sie in China einen engen Partner beim Wiederaufbau des Landes sieht.