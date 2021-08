Afghanistan: Bundesregierung will morgen Evakuierung starten

Die Bundesregierung will bereits morgen mit der Evakuierung von Deutschen aus Afghanistan beginnen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach sollen Militärtransporter vom Typ A400M nach Kabul fliegen. Außenminister Maas wird mit den Worten zitiert: "Die zügige Evakuierung deutscher Diplomaten und anderer Mitarbeiter ist jetzt das Wichtigste." Das Auswärtige Amt und Bundesverteidigungsministerium wollen neben dem Botschaftspersonal in Kabul weiter deutsche Staatsbürger sowie Ortskräfte rasch außer Landes bringen.

Mit Militärtransportern und Chartermaschinen

Nach Informationen der Zeitung fliegt die Luftwaffe schon an diesem Montag mit Militärtransportern vom Typ A400M nach Kabul. Voraussichtlich werde es im usbekischen Taschkent Zwischenlandungen geben. Für die Passagiere solle es dann mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gehen.

Regierung verliert vorletzte Großstadt an Taliban

Die afghanische Regierung hat am Sonntag mit Dschalalabad die vorletzte unter ihrer Kontrolle verbliebene Großstadt an die Taliban und damit auch den Zugang zum Osten des Landes verloren. Taliban-Kämpfer veröffentlichten am Morgen Videos online, die sie vor dem Gouverneurspalast der Hauptstadt der Provinz Nangarhar zeigten. Die Regierung hat nun nur noch die Kontrolle über sieben der 34 Provinzhauptstädte und über Kabul.

Ein möglicher Angriff auf ihre letzte Bastion Kabul könnte bald erfolgen. Erst am Samstagabend hatten die Taliban die wichtige Stadt Mazar-i-Scharif im Norden mehr oder wenig kampflos eingenommen. Dort waren bis Ende Juni deutsche Soldaten stationiert.

Ring um Kabul zieht sich zu

Zehntausende Menschen sind vor den Taliban nach Kabul geflohen. Doch der Ring um die Hauptstadt hat sich weiter zugezogen. Nach der Einnahme von Pul-i-Alam, der Hauptstadt der Provinz Logar, lagerten die Taliban bereits am Samstag nur noch rund 50 Kilometer von Kabul entfernt. Die afghanischen Kriegsherren Abdul Raschid Dostum und Atta Mohammed Noor, deren Milizen die Regierungstruppen im Kampf gegen die Taliban im Norden des Landes unterstützen sollten, flohen inzwischen nach Usbekistan, wie einer ihrer Helfer berichtete.

Es ist fraglich, ob der neue Kabul-Beauftragte Sami Sadat noch groß dazu kommen wird, die Kräfte und Verteidigungslinien für die Hauptstadt zu verstärken. Es ist nicht bekannt, wie viele der auf dem Papier rund 300.000 Mann starken Sicherheitskräfte - Armee und Polizei - mittlerweile den Dienst quittiert haben.

Weiterhin offen ist, wie lange sich Präsident Aschraf Ghani noch halten kann. Er hatte am Samstag gesagt, er wolle "bald" einen Plan vorlegen, um weiteres Blutvergießen und Zerstörung zu verhindern. Auf Spekulationen über seinen Rücktritt war er nicht eingegangen.

US-Präsident Biden gibt Trump eine Mitverantwortung

US-Präsident Joe Biden kündigte an, statt der zunächst vorgesehenen 3.000 würden rund 5.000 US-Soldaten eingesetzt, um die Ausreise des Botschaftspersonals und unzähliger ziviler Ortskräfte zu sichern. Er warnte die Taliban davor, die Mission zu behindern. Angriffe auf US-Interessen würden rasch und energisch beantwortet.

Seinem Vorgänger Donald Trump weist Biden eine Mitverantwortung für den Siegeszug der Taliban zu. "Als ich das Amt antrat, erbte ich einen von meinem Vorgänger ausgehandelten Deal - zu dessen Diskussion er die Taliban nach Camp David am Vorabend des 9/11 von 2019 einlud - der die Taliban militärisch in die stärkste Position seit 2001 brachte", sagte Biden in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung. Er sei der vierte Präsident, der einer amerikanischen Truppenpräsenz in Afghanistan vorstehe - zwei Republikaner, zwei Demokraten. Biden erklärte, dass er diesen Krieg nicht an einen fünften Präsidenten weitergeben werde.