Afghanistan: Baldiges Ende der Evakuierungsflüge erwartet

Trotz der aktuellen Ankündigung der Taliban, Evakuierungsflüge auch nach dem 31. August weiter zuzulassen, gehen Experten vom bevorstehenden Ende der Rettungsaktionen aus. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" geht davon aus, dass schon am heutigen Donnerstag der letzte Bundeswehrflug starten könnte.

"Die Vereinigten Staaten haben klargemacht, dass sie Ende August abgezogen sein werden, und dann folgt da einfach ein gewisses militärisches Prozedere. Das heißt, die USA gehen zuletzt raus, und alle anderen Nationen davor." Tobias Lindner, Verteidigungsexperte der Grünen, im RBB Inforadio

Immer mehr Staaten auf dem Rückzug

Belgien, Dänemark und Polen haben ihre Evakuierungen bereits offiziell abgeschlossen, die Türkei hat mit dem Abzug begonnen. Die Niederlande haben angekündigt, ihre Aktivitäten heute einzustellen, Frankreich folgt morgen. Von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) liegt noch keine konkrete Aussage vor.

Hinweise auf Terroraktionen des IS in Kabul

Neben der Unsicherheit, wie verlässlich die Zusagen der Taliban sind, gibt es noch einen zweiten Grund für das schnelle Ende der westlichen Aktivitäten: Geheimdienstwarnungen vor einem möglicherweise bevorstehender Anschlag des mit den Taliban verfeindeten IS auf den Flughafen in Kabul. Nachdem US-Präsident Joe Biden bisher allgemein von Sicherheitsrisiken gesprochen hatte, werden Politiker aus Großbritannien und Australien inzwischen deutlicher.

Es gebe "sehr, sehr glaubhafte" Hinweise von Geheimdiensten, dass ein Anschlag auf die vor dem Flughafen wartende Menschenmenge unmittelbar bevorstehe, so der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey in der BBC. Auch Australiens Außenministerin Marise Payne sprach von einer "anhaltenden und sehr hohen Bedrohung durch einen Terroranschlag". Ahmedullah Rafiksai, Mitarbeiter der afghanischen zivilen Luftfahrtaufsicht, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Es ist sehr einfach für Selbstmord-Attentäter, die Korridore voller Menschen anzugreifen."

Weiter Chaos am Kabuler Flughafen

Trotz dieser Warnungen drängen sich immer noch riesige Menschenmengen vor den Zugängen zum Flughafen Kabul. Die Umgebung sei "unglaublich überfüllt", sagt ein westlicher Diplomat. Allein schätzungsweise 1.500 Menschen, die US-Pässe oder Visa für die USA hätten, versuchten weiterhin, auf das Flughafengelände zu gelangen.

90.000 Menschen evakuiert - rund 5.200 durch die Bundeswehr

Insgesamt wurden bisher 90.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit Beginn des Evakuierungseinsatzes auf 34 Flügen 5.193 Menschen außer Landes geschafft. Allein am gestrigen Mittwoch seien es 539 Personen gewesen. Am Morgen startete eine weitere Maschine mit 150 schutzbedürftigen Menschen Richtung Usbekistan, drei weitere Flüge sind geplant. "Wir evakuieren bis zur letzten Sekunde", so das Ministerium.