Afghanische Ortskräfte kämpfen um Leben ihrer Familien

15.000 besonders gefährdete Menschen sollen aus Afghanistan nach Deutschland geholt werden. Diese Nachricht hat sich in den Tagen vor Weihnachten wie ein Lauffeuer unter den in Deutschland lebenden Afghanen verbreitet.

Hoffnung keimte. Sollte es möglich sein, gefährdete Angehörige in Afghanistan zu retten? Das fragte sich auch Hamidi, ein afghanischer Journalist, der sechs Jahre lang als Ortskraft für die Bundeswehr gearbeitet hatte und inzwischen mit Frau und Sohn in Berlin lebt.

Die Rache der Taliban: Angst um Familie

Seine Brüder, Schwestern und Eltern blieben zurück, müssen sich vor den Taliban verstecken. Hamidi befürchtet, dass die Taliban sie töten oder foltern könnten. Denn den Taliban gelten alle Angehörigen von ehemaligen Ortskräften als Verräter, erklärte er.

Hamidi wollte für seine Familienmitglieder einen Platz auf der Evakuierungsliste sichern und wandte sich per Mail an seinen ehemaligen Arbeitgeber, die Bundeswehr. Leider sei keine Antwort gekommen, erzählt er.

Aktionsplan Afghanistan: 15.000 warten auf Ausreise

Hoffnung gibt es tatsächlich für gefährdete Menschen in Afghanistan. Aber zuständig ist nicht die Bundeswehr, denn die militärische Evakuierungsaktion ist abgeschlossen. Derzeit laufe Phase 2, erklärte die neue Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, als sie am Tag vor Weihnachten einen Aktionsplan Afghanistan vorstellte.

Aktuelle Zahlen: Der Bund und Hilfsorganisationen organisieren die Einreise von insgesamt rund 25.000 Menschen, die eine Aufnahmezusage haben. Schon jetzt kommen mehrmals pro Woche Flüge mit ehemaligen Ortskräften und weiteren besonders schutzbedürftigen Afghanen in Deutschland an. Rund 5000 Menschen mit Visum sind bereits hier, noch einmal so viele auf dem Weg, heißt es aus dem Außenministerium. 1400 ehemalige Ortskräfte mit Ehepartnern und Kindern leben aktuell (Stand 27.12.) in Bayern, verteilt auf 60 Standorte, teilt das bayerische Innenministerium mit.

Außenministerin will Evakuierung beschleunigen

Die neue Außenministerin will offenbar aufs Tempo drücken. Annalena Baerbock sagt, in Afghanistan warteten noch 15.000 Schutzbedürftige, denen Deutschland die Aufnahme versprochen hat. "Viele Menschen leben in täglicher Angst. besonders diejenigen, die mit uns für eine bessere Zukunft Afghanistans gearbeitet, daran geglaubt und sie gelebt haben", so Außenministerin Baerbock. "Und wir haben die Verantwortung, diese Menschen, besonders Mädchen und Frauen, nicht im Stich zu lassen." Enttäuschte Hoffnung: Keine neuen Evakuierungslisten

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks im Auswärtigen Amt wird klar: Die 15.000 Menschen, die nach Deutschland geholt werden sollen, stehen schon fest. Es handelt sich überwiegend um ehemalige Ortskräfte und deren Ehepartner und Kinder. Eine zusätzliche Evakuierungsliste, auf die Hamidi seine Brüder, Schwestern und Eltern setzen lassen könnte, gibt es nicht. Und sei auch nicht geplant, teilt das Auswärtige Amt mit.

Kleiner Verein rettet knapp 200 Menschen

Lucas Wehner bedauert das. Er ist Regionalbeauftragter des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, ein kleiner Verein, der bisher knapp 200 Menschen mit Aufnahmezusage nach Deutschland geholt hat. Als Reservist sieht Wehner in den ehemaligen Helfern der Bundeswehr Kameraden, für die man eine Verantwortung habe.

Die Bedrohung durch die Taliban sei akut, sagt Wehner, und die Evakuierung zu langsam. Er fordert schnellere und flexiblere Verfahren, um die bedrohten Menschen vor den Taliban retten zu können.

Nicht jeder Helfer der Bundeswehr wird aufgenommen

Lucas Wehner kennt viele Beispiele, wo Afghanen sich für die internationale Mission in Gefahr gebracht haben, aber aufgrund der aktuellen Regeln keine Aufnahmezusage bekommen.

Dazu gehören Menschen, die nicht bei der Bundeswehr direkt, sondern nur bei einem Subunternehmen beschäftigt waren oder Ortskräfte, die vor 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben – ein Ausschlusskriterium für die Aufnahme. Selbst Afghanen, die in den Wirren des Machtwechsels Ortskräfte vor den Taliban in ihren eigenen Häusern versteckt haben, dürfen derzeit nicht auf ein Visum für Deutschland hoffen.

Ausreisehürde Reisepass: Antrag ist teuer und gefährlich

Eine weitere Hürde ist der Reisepass. Viele Afghanen haben keinen, müssten jetzt einen beantragen für die Ausreise und das Visum. Aber das ist teuer und gefährlich, denn in den Behörden herrschen die Taliban.

"Aktuell kostet ein Reisepass circa 700 US-Dollar. Viele Ortskräfte haben die Sorge, wenn sie da hingehen, werden sie vielleicht festgenommen oder verschwinden, werden getötet." Lucas Wehner, Regionalbeauftragter Schwarzwald beim Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte

Bundesregierung plant humanitäres Aufnahmeprogramm

Außenministerin Annalena Baerbock kündigt schnellere Ausreisen an und den Abbau bürokratischer Hürden. Sie sagt, die neue Bundesregierung werde mit Blick auf Härtefälle "offener sein".

"Wichtig ist mir dabei die besondere Schutzbedürftigkeit und Lage von Frauen und Mädchen und Menschen mit familiärer Bindung in Deutschland." Annalena Baerbock, Außenministerin Deutschland

Außerdem stellte Außenministerin Baerbock ein humanitäres Aufnahmeprogramm in Aussicht, wie es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart sei.

Der afghanische Journalist Hamidi, der sich um seine Familie sorgt, darf also hoffen. Lucas Wehner vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte begrüßt ein humanitäres Aufnahmeprogramm, meint aber auch: Den Worten müssten jetzt Taten folgen.