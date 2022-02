Afghanische Ortskräfte in Bayern: "Fühle mich endlich sicher"

Afghanistan im Sommer vergangenen Jahres. Die Taliban sind zurück und haben die Macht übernommen. Der afghanische IS-Ableger verübt Anschläge, es gibt Tote und Verletzte. Bundeswehr und US-Truppen ziehen ihre Soldaten ab, verzweifelte Menschen bleiben im Land zurück. Und viele von ihnen versuchen, sich in letzter Minute zum Flughafen in Kabul durchzuschlagen, um noch einen Platz in einem der letzten Flugzeuge zu erwischen - oder sie fliehen auf dem Landweg, so wie Fiozr Rassuli. Er hat sich zusammen mit seiner Frau und drei Kindern schließlich über die Grenze nach Pakistan durchgeschlagen.

"Wir standen an der Grenze und konnten nicht durch, die Taliban akzeptierten unsere Pässe nicht, sogar meine Frau haben sie geschlagen. Schließlich öffneten sie die Grenze, beim Überqueren haben wir die Kinder verloren, das war hart, schließlich konnten wir sie finden, sie waren nur leicht verletzt, wir haben die Grenze geschafft." Fiozr Rassuli

Fiozr Rassuli ist einer von den sogenannten Ortskräften. In Afghanistan hatte er für die internationalen Truppen gearbeitet und musste fürchten, von den Taliban dafür bestraft zu werden. Jetzt lebt er in Bayern, in Eichstätt.

Eichstätt statt Kabul: "Das Leben hier ist anders"

Dort leben derzeit rund 60 ehemalige Ortskräfte. Auch Ali Ahmad Hassani. Wir treffen ihn auf dem Eichstätter Marktplatz. Alles ist neu für ihn. Seit einigen Wochen ist Eichstätt sein zu Hause. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ist er in den Iran geflohen. Von dort kam er vor einigen Wochen nach Deutschland. Jetzt will er in Bayern neu anfangen.

Das Leben hier sei natürlich sehr anders, sagt er und, dass es ihm gefällt. "Eines meiner ersten Ziel ist es Deutsch zu lernen – so schnell wie möglich. Jeden Morgen wenn ich aufwache ohne etwas gelernt zu haben, denke ich, dass ich einen Tag verschwendet habe. Ich habe angefangen die Verfassung zu lesen, ich will die Gesetze lernen." Vorerst sind er und weitere 60 sogenannte Ortskräfte in einem ehemaligen Gasthof in der Stadtmitte untergebracht – in einer Gemeinschaftsunterkunft. Die älteren Kinder besuchen bereits die Schulen. Aber es müssen noch viele Formalitäten geklärt werden. Dann erst können sie sich eine eigene Wohnung suchen. Allerdings dauert das noch.

Insgesamt leben 1.800 frühere "Ortskräfte" in Bayern

Mittlerweile sind rund 10.400 afghanische Ortskräfte, Medienschaffende oder Menschrechtsaktivisten mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Etwa 1.800 davon leben nun in Bayern.

Jetzt geht es um Krankenversicherung, Meldung beim Jobcenter, Schulen für die Kinder. In Eichstätt unterstützen die Mitarbeiter der Caritas die Menschen. Sie helfen ein Bankkonto zu eröffnen - oder organisieren psychologische Hilfe.

Traumatisierungen und Sprachbarrieren

Viele Afghanen müssen die oft traumatische Flucht verarbeiten, berichtet Angela Müller von der Caritas in Eichstätt. In Einzelfällen habe sie bereits Kontakt zum sozialpsychiatrischen Dienst hergestellt, auch wenn das ist "etwas schwierig ist, auch wenn man einen Dolmetscher braucht."

Doch die Beratung ist für die Menschen wichtig. Sie haben überstürzt die Heimat verlassen, Freunde, Familie, Wohnung und Haus zurücklassen, erzählt Fiozr Rassuli.

"Die letzten Wochen in Afghanistan waren schlimm. Der Stress hat mich auch körperlich krank gemacht. Meine Hand schmerzte unglaublich. Das ist weg, seit wir hier sind. Ich fühle mich sicher hier und ich bin glücklich hier zu sein. Vor allem auch weil meine Kinder hier glücklich sind. Ich habe ein Diplom in Wirtschaft. Ich habe große Hoffnungen, dass ich einen guten Job hier finden kann." Fiozr Rassuli

Bislang haben er und die anderen noch wenig Kontakt zu den Deutschen. Corona macht es neben der Sprache schwer. Doch das wollen sie ändern: neue Freundschaften schließen und die Menschen kennen lernen.

Die Caritas in Eichstätt sucht aktuell Ehrenamtlich, die es den Afghanen leichter machen sollen im deutschen Alltag anzukommen. Denn Fiozr Rassuli und die allermeistern anderen sehen ihre Zukunft hier in Deutschland.