Afghanische Bundeswehr-Helfer: "Da hört man die Verzweiflung"

BR24: Wie erleben Sie gerade die Ortskräfte, mit denen Sie im Austausch stehen?

Fiedler: Wir haben extrem viele Leute, die uns weinend und wirklich verzweifelt kontaktieren. Da hört man die Verzweiflung raus. Die sind so aufgelöst, die sagen, wenn wir gefunden werden, dann werden wir umgebracht. Wenn wir nicht rauskommen, dann sterben wir. Und das ist nicht gespielt. Das hört man. Und das kann ich mir bei den Menschen auch vorstellen, denn sie haben natürlich auch eine längere Erfahrung mit den Taliban als wir.

Große Enttäuschung über die deutsche Regierung

BR24: Viele afghanische Helfer der Bundeswehr sind nicht evakuiert worden. Wie sehen das die Ortskräfte?

Fiedler: Die Ortskräfte sind wahnsinnig enttäuscht von der deutschen Regierung. Vor allem, weil es immer hieß: Wir helfen unkompliziert. Ihr kommt alle raus, kein Problem. Wir machen das mit den Visa. Und die Deutschen haben sich so lange nicht gerührt, bis halt Kabul jetzt gefallen ist. Und viele Menschen haben einfach gesagt, ihr Deutschen habt uns verarscht. Das ist ja auch die traurige Geschichte der Safe Houses.

Viele Menschen haben gesagt, wir hätten auch nach Pakistan oder in den Iran fliehen können vor den Taliban. Wir haben aber euch geglaubt und sind jetzt in diese Todesfalle Kabul gegangen. Wir hoffen jetzt, dass so viele Ortskräfte wie möglich irgendwie ausgeflogen werden. Und bei den anderen muss man einfach nur hoffen, dass die Taliban Wort halten und die Menschen in Ruhe leben lassen.

Safe Houses werden zur Todesfalle

BR24: Wie muss man sich die Safe Houses überhaupt vorstellen? Wie sicher sind die Häuser?

Fiedler: Das sind meistens relativ sichere Häuser von zum Beispiel ehemaligen Botschaftsangehörigen und Regierungsangehörigen, die schon abgezogen wurden aus Afghanistan, und dann leer standen. Und man hat dann einfach afghanische Sicherheitskräfte ganz normal gemietet, die aufgepasst haben, dass keine unberechtigten Personen reinkommen.

BR24: Dass die Safe Houses bei einer Einnahme Kabuls durch die Taliban zu einer Todesfalle werden könnten, hätte man vielleicht absehen können. Warum hat man die Ortskräfte trotzdem dort einquartiert?

Fiedler: Die Idee war relativ einfach: Die Ortskräfte aus Kundus und aus Mazar-i-Sharif mussten wegen der Gefährdungslage ihr Visum in Kabul beantragen. Kabul war zu dem Zeitpunkt jedoch auch nicht supersicher, da gab es regelmäßig Anschläge. Und die Leute haben gesagt, wir müssen nach Kabul, wir haben aber eventuell kein Geld für ein Hotel, wir haben dort keine Verwandten, wir wissen nicht, wo wir schlafen sollen, und es ist halt gefährlich, wir haben Angst.

Und da hat das Patenschaftsnetzwerk gesagt: Ein Visum beantragen, das dauert zwei, drei Tage. Dann kommt ihr nach Kabul und wohnt in unserem Safe House. Nach zwei, drei Tagen fahrt ihr zurück nach Hause. Und wenn ihr sagt, das Visum ist da, dann kommt ihr nochmal zwei, drei Tage her, bereitet euch auf den Flug vor. Das war mal die glorreiche Idee.

BR24: Und wie ist es nun tatsächlich abgelaufen?

Fiedler: Die Leute sind angekommen, nach wenigen Tagen waren die Safe Houses rappelvoll, weshalb wir bis zum Schluss alle vier offen halten mussten. Aber bis wir die Safe Houses aufgelöst hatten, wurde kein einziger Visumsantrag bearbeitet. Und damit waren diese Häuser eigentlich ein Riesenreinfall.

BR24: Danke für das Gespräch.