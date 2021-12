"Pure Verzweiflung": Afghanen in Deutschland bangen um Familien

"Ich kann gar nicht sagen, was das mit meinem Herzen macht", sagt Laila, die seit sechs Jahren in München lebt. Jeden Morgen wache sie auf, schaue zuerst auf ihr Handy und versuche, ihre Familie zu erreichen. "Wenn sie einmal nicht gleich antworten, denke ich an das Schlimmste", erzählt die 30 Jahre alte Afghanin.

Ihr Bruder Amir, der in Wirklichkeit anders heißt, dessen Frau und ihre zwei Töchter flüchteten nach der Machtübernahme der Taliban am 15. August in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Ihre Eltern, ihre geschiedene Schwester mit ihrem Kind und ihr jüngerer Bruder verstecken sich außerhalb von Herat. Zuvor hatten Taliban-Kämpfer ihr Haus gestürmt, die Familie war nicht zu Hause. Lailas Vater und ihr Bruder Amir hatten einen Buchladen. Sie verkauften und verlegten auch internationale Werke. Wie aus Unterlagen hervorgeht, organisierten sie unter anderem Lesungen und Workshops, an denen Männer und Frauen zusammen teilnahmen. Außerdem arbeitete Amir als Journalist.

Verzweiflung bei Afghanen und Verwandten in Deutschland

"Ich hoffe so sehr, dass wir eine Lösung für meine Familie finden, aber ich kann nichts tun", sagt Laila. So machtlos wie sie fühlen sich derzeit viele Afghanen in Deutschland. "Die Situation belastet afghanische Familien wahnsinnig", erklärt Eva-Maria Weigert. Die 66-Jährige setzte sich früher beruflich, inzwischen ehrenamtlich für Flüchtlingsfamilien in München ein und versucht nun zusammen mit Laila, ihre Familie in ein sicheres Land zu bringen.

"Es herrscht nach wie vor pure Verzweiflung bei den Leuten vor Ort, aber auch bei den Verwanden und Bekannten in Deutschland", sagt auch Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Wilhelm Dräxler, Fachreferent für Migration beim Caritasverband der Erzdiözese München und Freising berichtet: "Die Menschen in Afghanistan klammern sich wie Ertrinkende an ihre Verwandten und Freunde in Deutschland, aber die können die Lage ja nicht beeinflussen."

Hunderte ehemalige Ortskräfte in Bayern

Berichten zufolge sind bei der militärischen Evakuierung im Sommer rund 5.300 ehemalige Ortskräfte und andere schutzbedürftige Staatsangehörige sowie deren Familien aufgenommen worden. Danach gab es vereinzelte Charterflüge. 969 Menschen sind nach Angaben des bayerischen Innenministeriums inzwischen im Freistaat untergebracht, unter anderem in München. Aber auch in Unterfranken sollen die Menschen unterkommen. Wer eine Aufnahmezusage nach § 22 des Aufenthaltsgesetz erhalten hat, muss kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen. Wenn jemand keine Wohnung hat, wird er oder sie zunächst in einem Übergangswohnheim oder einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht, kann dann aber – zumindest theoretisch – schnell eine Arbeit suchen und eine eigene Wohnung beziehen.

Flüchtlingsrat berichtet von "Chaos"

Der Bayerische Flüchtlingsrat berichtet allerdings, dass "in dem Chaos" viele ehemalige Ortskräfte nicht in der Nähe von Verwandten oder Freunden, sondern irgendwo untergebracht und auch immer wieder – obwohl sie das nicht müssten - in ein Asylverfahren gedrängt wurden.