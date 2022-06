WHO will Namen der Affenpocken ändern

Es gebe seit langem Bestrebungen, Krankheiten nicht mehr nach Tieren oder Regionen zu benennen, sagte ein WHO-Sprecher. Denn das trage die Möglichkeit von Diskriminierung oder Stigmatisierung in sich, der man vorbeugen wolle. Der Begriff "Affenpocken" etwa könne auf eine Herkunft aus Afrika hindeuten, so der Sprecher. Tatsächlich könnte das nicht nur rassistische Klischees bedienen – sondern ist auch in wissenschaftlicher Hinsicht irreführend sein.

Der Affe als "Fehlwirt"

Obwohl das Virus und die Krankheit – beide sollen umbenannt werden – bis Mai vor allem in Afrika auftraten, wurden sie erstmals viel weiter nördlich nachgewiesen, nämlich 1958 in Dänemark. Der zweite Trugschluss: Zwar entdeckte der dänische Virologe Preben von Magnus das Virus bei Versuchsaffen seiner Anstalt. Allerdings dürfte es nach heutigen Erkenntnissen unter kleinen Nagetieren viel weiter verbreitet sein. Die Affen gelten nur als sogenannter Fehlwirt.

"Vorbild" Covid-19

Beim Auftauchen des neuartigen Coronavirus Ende 2019 hat die WHO auch schnell gehandelt, um eine Verbreitung von Namen wie "Wuhan-Virus", benannt nach der chinesischen Stadt, in der es erstmals nachgewiesen wurde, zu verhindern. Am 11. Februar 2020 verkündete die WHO, dass das Virus Sars-CoV-2 heißt und die Krankheit, die es auslöst, Covid-19.