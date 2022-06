RKI: 80 bestätigte Fälle von Affenpocken in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat gemeldet, dass es in Deutschland laut Daten mittlerweile 80 bestätigte Fälle von Affenpocken in Deutschland gibt. Elf Patienten seien im Krankenhaus aufgenommen worden. Besonders viele Fälle gebe es in Berlin.