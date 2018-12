AfD-Verfassungsklagen zu Flüchtlingspolitik unzulässig

Mit ihren drei Klagen zur Flüchtlingspolitik ist die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Richter verwarfen alle drei Anträge als unzulässig. Mit ihrer Klage wollte die AfD-Fraktion im Bundestag erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung beanstandet.

Merkels Flüchtlingspolitik vor Gericht

2015 hatte die Regierung entschieden, Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, nicht an der Grenze zurückzuweisen. Damit, so die AfD-Fraktion, habe die Regierung die Beteiligungsrechte des Bundestages verletzt.

Die AfD-Abgeordneten konnten dem Beschluss der Verfassungsrichter zufolge aber nicht hinreichend darlegen, dass sie diese Entscheidungen in ihren Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet hätten - zumal die AfD damals noch gar nicht im Bundestag saß.

In der Urteilsbegründung hieß es außerdem, die sogenannte Organklage sei auch nicht dazu da, damit das Bundesverfassungsgericht Regierungshandeln beanstande.