AfD unerwünscht - Warum ein Hausverbot häufig scheitert

Stephan Kuffler, Chef eines der größten Münchner Gastro-Unternehmen, der Kuffler-Gruppe, will künftig keine Reservierungen der AfD mehr in seinem Restaurant "Seehaus" im Englischen Garten annehmen. Die AfD sei ihm "nicht willkommen", schrieb Kuffler auf Twitter. Anscheinend handelt es sich bei dem auszugsweise als Screenshot dargestellten Text um eine Mail Kufflers an einen AfD-Vertreter.

Der Gastro-Unternehmer veröffentlichte den Screenshot und ergänzte: "Wenn die AfD drankommt und meiner Familie draufkommt, dass wir bis weit ins 19. Jhd. jüdische Ungarn waren, was dann?" Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks äußerte sich die AfD-Landtagsfraktion nicht zu Kufflers Tweet.