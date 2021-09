Afd und Linke: Wo geht’s hin mit den Randparteien?

Die Zeiten, in denen die Linke der SPD die Stimmen klaute und im Osten zweistellig war, sind längst vorbei. Das hat diese Bundestagswahl gezeigt. Sie hat eine Million Wähler an SPD und Grüne verloren. Im Westen schrumpft sie zur Kleinstpartei.

An der Parteispitze sieht man den Tatsachen ins Auge. Die Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow musste zugestehen: "Die Partei die Linke hat wirklich einen herben Schlag mit diesem Wahlergebnis bekommen." Ähnlich äußerte sich die Spitzenkandidatin Janine Wissler: "Dann kann man wirklich feststellen, dass wir flächendeckend Verluste, wirklich schmerzliche Verluste haben und das auf jeden Fall ein tiefer Einschnitt ist."

Die Schwäche der Linken ist die Stärke der AfD

Keine Ausreden bei den Linken. Dabei waren sie doch mal die Ost-Partei. Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden, beobachtet: "Die AfD hat natürlich auch eine Schnittmenge mit ehemaliger Wählerklientel der Linken. Die Linke hat da den Status als ostdeutsche Interessenvertreterin längst verloren und die AfD geriert sich in diesen Regionen genau als das, was früher die Linke waren, nämlich als die Vertreterin spezifisch ostdeutscher Befindlichkeiten."

Die AfD als Nachfolgerpartei der Linken im Osten. Das AfD-Ergebnis bei der Bundestagswahl von 10,3 Prozentpunkten sorgt aber intern nicht für Jubelsprünge. Extreme Ergebnisse in einigen Ost-Ländern, deutliche Verluste im Rest der Republik. Im Gegenteil: Einig ist man sich nur darüber, dass man uneinig ist. Auf der Bundespressekonferenz am Tag nach der Wahl war das sehr deutlich zu sehen. Parteichef Jörg Meuthen gab zu: "Unter dem Strich wird man das als Erfolg nicht vermelden können. Versuche, sich das in einer Art Altparteien-Manier schönzureden, darf es bei uns nicht geben."

AfD: Machtkampf vor laufenden Kameras

Die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla sehen das ziemlich anders. Weidel sagte: "Ich muss schon auch ganz klar sagen, dass ich mir das Ergebnis nicht schlecht reden lasse, von niemandem. Denn wir haben nun mal ein solides Ergebnis gefahren und das trotz des Dauerfeuers gegen die Alternative für Deutschland." Und auch Tino Chrupalla war anderer Meinung als Meuthen: "Ich bin auch stolz auf das Ergebnis und ich bin auch stolz auf die Partei."

Streit auf offener Bühne. Machtkampf in der AfD vor laufender Kamera. Welche Richtung schlägt die Partei ein? Zum einen steht da das gemäßigte Meuthen-Lager, zum anderen das radikalere rechte Lager um Chrupalla und Höcke. Politikwissenschaftler Vorländer ist der Meinung: "Was wir deutlich sehen, ist, dass es eben doch eine Partei im Osten gibt, die viel radikaler und oppositionell ist, die auf Widerstand zu den anderen Parteien ausgerichtet ist und die keineswegs überall mitregieren möchte. Und wenn man Herrn Meuthen und andere im Westen sieht, dann arbeiten sie eigentlich daran, dass die AfD koalitions- und regierungsfähig wird."

AfD die neue Lega Ost?

Die AfD musste im Westen massive Verluste verzeichnen. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatte sie nur einstellige Werte. Im Osten dagegen: In Sachsen und Thüringen landete die AfD etwa bei einem Viertel der Stimmen auf Platz eins, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei. Wird die AfD mit ihrem radikalen Kurs zur neuen Lega Ost, wie Meuthen es nannte, in Anlehnung an die rechtsnationale italienische Lega Nord von Matteo Salvini?

Politikwissenschaftler Vorländer sieht das ähnlich: "Insofern ist sie jetzt im Augenblick eine, wenn man das so differenzieren wollte, Lega Südost. Die AfD ist eben schon seit vielen Jahren in einigen Regionen strukturell und organisatorisch verankert. Das heißt, sie hat Wurzeln geschlagen."

Die Linke auf Spurensuche

Gerade in Sachsen und Thüringen ist das sehr deutlich zu beobachten. Die Partei Die Linke hat dort ihren Status schon längst verloren. Sie war auch die einzige Partei, die Wähler an die AfD abgab. Sie hat an alle Parteien Wähler verloren. Und so taumelte sie dann auch durch die Wahlnacht. Die Fünf-Prozent-Hürde schaffte sie nicht, ist aber dennoch im Bundestag, dank der drei direkt gewonnen Wahlkreise. Ein Debakel.

Jetzt heißt es auf Spurensuche gehen. Professor Vorländer macht drei Punkte aus. Zum einen sei die Wählergruppe der Linken dünner geworden: "Das zweite ist, dass die Linke natürlich auch ein sehr ambivalentes, gespaltenes Erscheinungsbild abgibt, was sich ja auch ganz besonders jetzt gezeigt hat in der Afghanistan-Abstimmung. Hier wurde selbst einer humanitären Evakuierungs-Aktion nicht die volle Zustimmung zuteil. Und dann kommen auch die entsprechenden außenpolitischen Unwägbarkeiten hinzu: Europäische Union oder Nato. Ich glaube, dass das geschadet hat."

Tabulos solle die Aufarbeitung jetzt werden, sagte Dietmar Bartsch. Aber für die Linke ist klar: Die Ostpartei sind sie nicht mehr. Den Status hat längst die AfD, die sich gerade mitten im Richtungskampf zwischen rechtsradikalen und gemäßigteren Kräften befindet.