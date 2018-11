AfD-Strategien gegen eine Verfassungsschutz-Beobachtung

Auch wenn in der AfD-Führung die Sorge groß ist, dass der Verfassungsschutz die Partei als Ganzes beobachten könnte – für AfD-Chef Alexander Gauland steht eines fest: "Wir halten an unserem Programm uneingeschränkt fest."

Allerdings hat die vor fünf Wochen gegründete Arbeitsgruppe durchaus Änderungsvorschläge. So will Bundestags-Fraktionsvize Roland Hartwig, der die Gruppe leitet, dass sich die Partei besser von extremistischen Organisationen abgrenzt. Und er nennt auch ein erstes Beispiel: Der Bundesvorstand habe beschlossen, auch die Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" auf die Unvereinbarkeitsliste der Partei zu setzen.

Ausschlussverfahren und freiwilliger Parteiaustritt

Hartwig ist auch dafür, schneller und konsequenter als bisher Parteiausschlussverfahren anzustrengen. Er beklagt, die Hürden seien teilweise zu hoch. Parteichef Jörg Meuthen verwies allerdings darauf, es habe zuletzt einige erfolgreiche Verfahren gegeben. Auch habe man, und das sei weniger mühsam, einige Parteimitglieder dazu bewegen können, von sich aus wieder auszutreten.

Formulierungshilfe für die AfD-Mitglieder

Die Arbeitsgruppe kündigte zudem eine Art "Handreichung" für die Mitglieder an. Sie soll dabei helfen, politische Aussagen so zu formulieren, dass sie aus Sicht des Verfassungsschutzes keinen Anlass für eine Beobachtung liefern. Der juristische Gutachter habe zum Beispiel geraten, nicht pauschal alle Migranten zu Kriminellen zu erklären. Aber das, sagt Meuthen, sei doch selbstverständlich - nicht alle Migranten seien kriminell. So eine pauschale Wortwahl "darf nicht sein und wird nicht sein".

Der schmale Grat

Allerdings wird es pauschale Aussagen wie von Fraktionschefin Alice Weidel über – so wörtlich – "alimentierte Messermänner" wohl weiter geben. Parteichef Gauland sagte, das gehöre zur polemischen Zuspitzung. Man könne über eine solche Wortwahl streiten, aber man werde sie nicht unterbinden.

Gauland nimmt "Stuttgarter Aufruf" zur Kenntnis

Dass die Parteibasis murrt, von Denkverboten spricht und einen Aufruf gestartet hat, kommentiert Gauland so: Das nehme er zur Kenntnis, kommentiere es aber nicht. "Falsch und nicht zielführend" sei es aber, dass der Thüringer Landeschef Björn Höcke die Angst vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz als "politische Bettnässerei" bezeichnet habe. Gaulands Co-Parteichef Meuthen fügt hinzu: Nicht allen Parteimitgliedern sei auch wirklich bewusst, was eine Beobachtung für eine Partei bedeuten würde.

AfD sieht sich unfair behandelt

Neben dem Blick nach innen richtet die Arbeitsgruppe auch den Blick nach außen, auf die Außenwirkung der AfD - weil eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz gemäßigte Anhänger und Wähler abschrecken könnte. Die Argumentationslinie lautet hier: eine Beobachtung sei ungerechtfertigt, sei politisch motiviert. Und sie werde von Parteien gefordert, die die AfD als Konkurrenz sähen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuletzt betont, die Prüfung sei Sache der Sicherheitsbehörden und es gebe klare gesetzliche Grundlagen dafür. Es gehe darum, ob sich eine Partei im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung bewegt.