Untypisch für die AfD? Frontfrau Alice Weidel im Porträt

Alice Weidel ist wohl die bekannteste Frau in der AfD – wobei zur Wahrheit mit dazu gehört, dass die Partei männerdominiert ist. Über 80 Prozent der AfD-Mitglieder sind Männer, in der Bundestagsfraktion sind es sogar fast 90 Prozent. Aber nicht nur allein deswegen ist die 42-Jährige eine Ausnahmeerscheinung in ihrer Partei.

Weidel seit Gründungsjahr AfD-Mitglied

Alice Weidel ist in Ostwestfalen aufgewachsen. Sie hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert und über das chinesische Rentensystem promoviert, gefördert auch durch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Zur AfD kam sie in deren Gründungsjahr 2013, der entscheidende Anstoß war die Kritik an der Euro-Politik. Anfangs eher bei den Gemäßigten zu finden, hat Weidel inzwischen den Ruf einer "Scharfmacherin".

Für Ausdrücke wie "Messermänner" und "Kopftuchmädchen" bei einer Bundestagsrede wurde sie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wegen diskriminierender Wortwahl zur Ordnung gerufen. Im Umgang mit der Presse kann sie schon mal patzig werden, vor Jahren hat sie mal eine ZDF-Talkshow vorzeitig verlassen, Ende 2020 am Rande eines Parteitags ein Live-Interview im Sender Phoenix abgebrochen.

Weidel in der AfD nicht unumstritten

Weidel ist in der Partei gut vernetzt und hat hohe Ämter inne: Sie ist stellvertretende Parteichefin (bei der AfD heißt das formal "stv. Bundessprecherin") und führt gemeinsam mit Alexander Gauland die Bundestagsfraktion. Sie ist allerdings nicht unumstritten, immer wieder hört man von Parteikollegen, Weidel sei oft abwesend, führe inhaltlich nicht.

Ein anderes Problem ist das Bußgeld von fast 400.000 Euro, von der Bundestagsverwaltung verhängt, weil Weidels Kreisverband illegale Zahlungen aus der Schweiz angenommen hat. Eine Klage gegen das Bußgeld hat das Berliner Verwaltungsgericht im Juni abgewiesen.

AfD mit Spitzenkandidaten-Duo für die Bundestagswahl

Dazu läuft es im Landesverband Baden-Württemberg, den Weidel seit Februar 2020 führt, nicht rund: Sie hat interne Gegner, dazu verlor die AfD bei der Landtagswahl im Frühjahr ein Drittel der Wählerstimmen.

Privat entspricht Weidel nicht dem Familien-Ideal der AfD "Vater, Mutter, Kinder". Sie lebt mit einer Schweizerin mit sri-lankischen Wurzeln zusammen, zieht mit ihr in der Schweiz zwei Söhne groß.

Die Parteibasis hat sich bei einer Online-Befragung dennoch dafür ausgesprochen, dass Alice Weidel nach 2017 erneut, diesmal aber statt mit Gauland gemeinsam mit Co-Parteichef Tino Chrupalla die Partei in den Bundestagswahlkampf führt.

Das Spitzenteam ist gut vernetzt mit dem rechtsnationalen, formal aufgelösten "Flügel", grenzt sich deutlich vom anderen AfD-Chef Jörg Meuthen und dessen Forderung nach zumindest verbaler Mäßigung ab.