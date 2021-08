Vom Malermeister zum AfD-Vorsitz: Tino Chrupalla im Porträt

Tino Chrupalla hat in der AfD einen steilen Aufstieg hingelegt: Der 46 Jahre alte Malermeister aus Sachsen ist kein AfD-Mitglied der ersten Stunde, er ist erst 2015 in die AfD eingetreten. Zwei Jahre später bei der Bundestagswahl errang er sein Direktmandat im Wahlkreis Görlitz, und zwar ausgerechnet gegen den späteren sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU.

Chrupalla folgte Gauland als Co-Parteichef der AfD

Dieser Erfolg machte Chrupalla in seiner Partei auf einen Schlag bekannt. Erst wurde er stellvertretender Fraktionschef im Bundestag. Ende 2019 dann wünschte sich der scheidende Co-Parteichef Alexander Gauland Chrupalla als Nachfolger und bekam ihn auch. Allerdings nicht gerade mit einem glänzenden Wahlergebnis: Für Chrupalla stimmten rund 54 Prozent der Delegierten, der manchmal etwas steif wirkende Sachse war dann doch einigen zu unerfahren.

Chrupalla übernahm das Spitzenamt mit dem Versprechen, die AfD "als gesamtdeutsche Kraft weiter aufzubauen". Und zwar im Duo mit dem anderen Parteichef, Jörg Meuthen. Die beiden sind Gegenpole: Der eine ein bodenständiger Handwerker aus dem Osten, der andere ein redegewandter Akademiker aus dem Westen.

Zuletzt war das Verhältnis der beiden getrübt: Chrupalla kann gut mit den völkisch-nationalen AfD-Politikern um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Meuthen hingegen hat sich von dem Lager distanziert und dafür gesorgt, dass der Höcke-Vertraute Andreas Kalbitz aus der Partei flog.

Chrupalla: AfD will bei Bundestagswahl starke Stimme sein

Für den Bundestagswahlkampf ist erst mal demonstrative Harmonie angesagt: Chrupalla mahnte, die "innerparteilichen Kleinkriege der letzten Monate sind Wasser auf den Mühlen unserer Gegner". Der Richtungsstreit allerdings ist nur vertagt: Im November wird der Vorstand neu gewählt, dann muss laut Chrupalla jeder, also auch Meuthen, "sein Abschlusszeugnis vorlegen".

In der AfD-Bundestagsfraktion ist Chrupalla für die Themen Wirtschaft und Energie zuständig. Er ist der Ansicht, dass nur im Mittelstand und Handwerk "wirkliche Wertschöpfung" stattfinde. Das spiegelt seinen eigenen Lebensweg wider. Steigende Bürokratie für Selbstständige nennt er als einen Grund für seinen Eintritt in die AfD, er betont gern, wie verankert er im ländlichen Raum ist. In der Klimapolitik vertritt er offensiv die Linie der Partei, dass die Erderwärmung nicht ungewöhnlich und schon gar nicht menschengemacht sei. Deswegen ist er auch dagegen, Geld in klimafreundliche Projekte zu stecken.

Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf gab Chrupalla - er ist neben Alice Weidel AfD-Spitzenkandidat - beim Parteitag in Dresden die Linie aus: Die AfD wolle eine starke Stimme sein für alle, die die Werte der Partei teilen. Allen anderen sage er: "Feinde unserer Demokratie und unserer Verfassung haben keinen Platz in Deutschland, denn wir sind Patrioten!" Ein Satz, der bei den Delegierten gut ankam.