AfD-Spitzenkandidat Chrupalla stellt Corona-Impfungen infrage

Im ARD-Sommerinterview sagte AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, man müsse sich fragen, was das Impfen gegen Corona bringe: Man höre immer mehr von "Impfdurchbrechern", also Menschen, die trotz Impfung an Corona erkrankten. Außerdem sei nicht geklärt, wie lange die Immunität halte oder wie viele Impfungen nötig seien.

Deshalb setze die AfD auf Selbstverantwortung. Kinder und Jugendliche, für die der Impfstoff ab zwölf Jahren zugelassen ist, sollten laut Chrupalla nicht geimpft werden. Seine Partei richte sich nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, so der AfD-Spitzenkandidat. Die Stiko empfiehlt die Impfung bisher nur für vorerkrankte Kinder und Jugendliche.

Chrupalla und der Mann vor der "Wolfsschanze"

Gefragt wurde der AfD-Bundessprecher auch, ob er sich von Jens Maier distanziere. Dieser steht auf der sächsischen Landesliste hinter Chrupalla auf Platz zwei. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maier war vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft worden.

Daraufhin sagte Chrupalla: "Ich kann mich nur distanzieren von Äußerungen, die ich selbst getätigt habe." Er fange nicht an, sich permanent von Leuten zu distanzieren. Es gebe mehrere Strömungen, in der Partei. Er müsse als Bundessprecher versuchen, diese zu vereinen, und das gelinge ihm aus seiner Sicht.

Hinter Chrupalla rangiert auf der sächsischen Landesliste für die Bundestagswahl auch Siegbert Droese, der mit eindeutiger Geste vor dem berüchtigten "Führerhauptquartier Wolfsschanze" posiert hatte. Mit Blick auf die umstrittenen Kandidaten der sächsischen Landesliste sagte Chrupalla: "Alle Personen haben ein lupenreines polizeiliches Führungszeugnis."

"Menschen können sich verbal vergreifen"

Chrupalla bildet gemeinsam mit Alice Weidel das Spitzenduo der AfD für die Bundestagswahl. "Wir sprechen sicherlich von Meinungsäußerungen einiger, wo ich auch sage, die gehen nicht, die funktionieren nicht", sagte er weiter. Darüber werde auch innerparteilich diskutiert. Dass Menschen mal einen Fehler machten und sich vielleicht auch verbal vergreifen könnten, das passiere, so Chrupalla.