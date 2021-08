AfD-Spitzenkandidat Chrupalla fordert mehr Volksbefragungen

Mehr direkte Demokratie in Deutschland. Das fordert der Spitzenkandidat der AfD für die Bundestagswahl, Tino Chrupalla. "Wir müssen die Bevölkerung fragen: Was wollen Sie eigentlich?", sagte er in der BR24 Rundschau. Die AfD-Forderung "Deutschland muss wieder normal werden" im Wahlprogramm entspricht nach seinen Worten dem großen Wunsch der Bevölkerung. "Wir haben in vielen Bereichen mittlerweile die Normalität komplett verlassen."

Als Beispiele nannte Chrupalla die Aslypolitik, die nachjustiert werden müsse, die Innere Sicherheit, die in Gefahr sei, die Landwirte, die von der "Überregulierung und Drangsalierung der EU" betroffen seien.

Chrupalla kritisiert Afghanistan-Einsatz

Scharfe Kritik übte Chrupalla an der Bundesregierung. "Alles, was die Bundesregierung die letzten Jahre angefasst hat, endet im Chaos." Als Belege führte er die Afghanistan-Politik, die Euro-Politik, die CO2-Besteuerung und die Energiepolitik – "mit den höchsten Energiepreisen weltweit" – an. Viele Menschen hätten Angst um ihre Existenz – "gerade nach Corona" – und aufgrund der Nullzins-Politik der EU um ihre Ersparnisse.

Was die Aufnahmen von afghanischen Ortskräften der Bundeswehr in Deutschland angeht, verwies Chrupalla auf die Position der AfD, "dass wir natürlich diesen Hilfe gewähren werden und müssen und das werden wir auch tun". Dazu gehöre, sie gegebenenfalls auch nach Deutschland auszufliegen, allerdings nur eine "begrenzte Zahl".

"Nachbarstaaten Afghanistans unterstützen"

Außerdem sprach sich Chrupalla dafür aus, die Nachbarstaaten Afghanistans zu unterstützen. "Kirgisistan, Tadschikistan, Iran, Pakistan. Mit diesen Ländern müssen wir natürlich Vereinbarungen treffen, damit es keine Asylwanderung in Richtung Europa gibt" und auch damit niemand zu Schaden komme oder umkomme. Es dürfe keine Flüchtlingswelle wie 2015 geben, betonte der AfD-Politiker. Nicht nur seine Partei sehe die Gefahr, dass sich 2015 wiederholt. "Auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung möchte keine Wiederholung und keine zusätzliche Aufnahme von Asylbewerbern", sagte er.

Der AfD-Spitzenkandidat war für das Interview aus Ingolstadt, wo er am Samstagnachmittag eine Wahlveranstaltung hatte, zugeschaltet. Er bezeichnete Bayern als "wunderbares Bundesland", in dem seine Partei in Sachen Wählerstimmen "noch viel Potenzial" sehe.