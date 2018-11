AfD-Spendenaffäre weitet sich aus

Der AfD-Vorstand war nicht zu erreichen

Bundesschatzmeister Fohrmann war zunächst wegen einer gerade laufenden Bundesvorstandssitzung zum Fall Weidel nicht zu erreichen, ebenso andere Bundesvorstandsmitglieder. Laut Pretzell und Neppe wurde Fohrmann mündlich informiert und entschied mit, die Spende umgehend zurück zu überweisen.

Pretzells Angaben zufolge traf die Spende im gleichen Zeitraum ein, in dem er mit möglichen Sponsoren Gespräche geführt habe, in denen es um die Finanzierung einer gemeinsamen Veranstaltung mit Christian Strache von der österreichischen FPÖ gegangen war. Strache ist inzwischen Vizekanzler in Österreich. Diese Veranstaltung hatte später die Schweizer Goal AG bezahlt - mit dem Geld anderer Geldgeber, wie Goal-Chef Alexander Segert nach Bekanntwerden bestätigte.

Die Goal AG arbeitet auch für den umstrittenen Unterstützerverein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten, der die AfD mit einer millionenschweren Werbekampagne unterstützt. Wer hinter dem niederländischen Spender steht, konnte Pretzell auf Anfrage nicht sagen.