AfD-Spendenaffäre: Facebook-Likes dank Geld aus Schweiz?

Persönliche Konsequenzen schließe sie aus, sagt Alice Weidel. Schließlich sei die Spende in Höhe von 130.000 Euro an ihren AfD-Kreisverband Bodenseekreis gegangen und nicht an sie persönlich. Allerdings mit einem klaren Hinweis: Als Verwendungszweck steht auf den Kontoauszügen "Wahlkampf Alice Weidel Socialmedia". Heute bestätigt ein AfD-Fraktionssprecher, dass Weidel die Spende unter anderem dafür verwendet habe, Anwaltsrechnungen und ihren Internetwahlkampf zu bezahlen. Unter anderem sollen damit Facebook-Likes gekauft worden sein, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Spende mit strafrechtlicher Relevanz

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat nun Vorermittlungen aufgenommen. Sie prüft, ob bei der Spende vor der Bundestagswahl strafbare Handlungen vorliegen könnten. Grundsätzlich gilt: Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland – und dazu gehört die Schweiz – sind nicht erlaubt und müssen unverzüglich entweder an den Spender zurückgegeben oder an den Bundestagspräsidenten weitergeleitet werden. "Für 'unverzüglich' ist der Zeitraum der Überprüfung, ob man die Spende annimmt oder nicht, ein bisschen lang", sagt Frank Saliger, Professor für Straf- und Parteienrecht an der LMU München.

Rücküberweisung der Spende nach mehreren Monaten rechtswidrig

Rechtswidrig sei auf jeden Fall die Rücküberweisung der Spende im April 2018 – ein dreiviertel Jahr nach deren Erhalt. Der AfD drohen daher Strafzahlungen. Bei diesem Verstoß gegen das Parteiengesetz müsste die AfD das Dreifache der Spendenhöhe an die Bundestagsverwaltung überweisen. In der Folge könnten die Verantwortlichen des Kreisverbands auch wegen Untreue belangt werden, so Experte Saliger. Der Fall erhalte damit eine strafrechtliche Relevanz.

Spender bisher unbekannt

Ein weiteres Problem ist die Anonymität des Spenders: Überschreitet die Gesamtsumme an Einzelspenden die Höhe von 50.000 Euro, muss eine Spende dem Bundestagspräsidenten unverzüglich angezeigt und der Spender im Rechenschaftsbericht der Partei namentlich genannt werden. Auf Anfrage von NDR, WDR und SZ erklärt das Pharmaunternehmen nun, es habe das das Geld "treuhänderisch für einen Geschäftsfreund" überwiesen. Die Bundestagsverwaltung sieht dieses Vorgehen kritisch: "Wer allerdings eine Parteispende stückelt, indem er Teile des Betrags von einem vermeintlich anderen Spender überweisen lässt, kann sich unter Umständen gemäß Parteiengesetz strafbar machen."

Grüne: Gesamte AfD-Finanzierung prüfen

Es ist nicht der erste Fall, in dem sich die AfD mit ihren Unterstützern auseinandersetzen muss. Im Oktober hat die Partei eine Klage gegen den "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit" eingereicht. Der Verein hat in mehreren Wahlkämpfen unter anderem Plakate und Broschüren produziert, die zur Wahl der AfD aufriefen. "Wir kommen da in ein Fahrwasser, wo man uns den Vorwurf macht, das wäre illegale Parteienfinanzierung", erklärte AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen in dem Zusammenhang.

Für die Grünen reicht eine Erklärung nicht. Der Bundestag müsse prüfen, ob die AfD systematisch gegen Finanzregeln verstoße, fordert Britta Haßelmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion. "Der Verdacht der illegalen Parteifinanzierung bei der AfD erhärtet sich anscheinend." Es sei bodenlos, wie Alice Weidel versuche, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen, so Haßelmann.

Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen. Der AfD-Landesverband Baden-Württemberg hat bereits gefordert, dass Weidel von Fraktionsvorsitz und Mandat zurücktreten müsse, wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten.