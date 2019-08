AfD schließt Doris von Sayn-Wittgenstein aus der Partei aus

Die AfD-Bundesgeschäftsstelle formuliert kurz und knapp: das Bundesschiedsgericht der Partei – und damit die letzte Instanz - habe Doris von Sayn-Wittgenstein aus der AfD ausgeschlossen. Sie sei damit auch nicht mehr Landeschefin in Schleswig-Holstein, bis zu einer Neuwahl werden demnach die Geschäfte von den beiden Vize-Vorsitzenden geführt.

Politikerin will Parteiausschluss nicht hinnehmen

Sayn-Wittgenstein sieht das ganz anders. Sie kommentierte die Entscheidung mit dem Satz: "Das ist vielleicht auf Parteiebene die letzte Instanz, ich werde auf alle Fälle vor die ordentlichen Gerichte gehen." Das Urteil sei "politisch gefärbt" und ihren Landesvorsitz gebe sie auch nicht ab.

Sayn-Wittgenstein gehört völkischem Flügel der AfD an

Als Grund für den Ausschluss wird parteischädigendes Verhalten genannt. Der Bundesvorstand hält Sayn-Wittgenstein vor, Fördermitglied des Vereins "Gedächtnisstätte" gewesen zu sein. Der Verein wird vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD.

Sayn-Wittgenstein gilt als Vertreterin des völkischen Flügels. Die Juristin wäre vor anderthalb Jahren beinahe Co-Bundesvorsitzende geworden, ihr fehlten damals nur wenige Stimmen. Sie zog sich erst zurück, als Alexander Gauland antrat.

Nobis: "Parteiausschluss ist wichtiges Signal"

Im Dezember wurde die 64-Jährige bereits von der AfD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag ausgeschlossen. Trotz des vom Bundesvorstand eingeleiteten Ausschlussverfahrens wurde die umstrittene Politikerin Ende Juni vom AfD-Landesverband Schleswig-Holstein als Vorsitzende wiedergewählt.

Der Kieler AfD-Fraktionschef Nobis nannte den Parteiausschluss ein "wichtiges Signal in die AfD wie in die Öffentlichkeit". Für die Mitglieder der AfD gebe es eine "rote Linie, deren Überschreitung stets zum Ende der Mitgliedschaft führt - unabhängig davon, welche Funktion oder welches Amt ein Mitglied in der Partei gerade inne hat". Diese rote Linie habe Sayn-Wittgenstein überschritten.