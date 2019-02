AfD Bayern stellt die Weichen zur Europawahl

Der Ausgangspunkt war schon einmal besser: Kam die AfD in Bayern vor einem Jahr noch auf Umfragewerte von zwölf Prozent und mehr, sind es zuletzt nur noch acht Prozent aller Wahlberechtigen, die sich in Bayern für die Partei entscheiden würden. Eine deutliche Delle, die für Gesprächsstoff sorgen dürfte auf dem Landesparteitag.

Laut Organisatoren geht es aber hauptsächlich um Satzungs- und Organisationsfragen: Soll ein neuer AfD-Bezirksverband München gegründet werden? Braucht die Partei einen Landesprogrammbeauftragten? Dürfen bei der kommenden Kommunalwahl auch Nicht-Mitglieder für die AfD kandidieren?

Ämterhäufung verbieten?

Ein anderer Antrag fordert, dass Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordnete nicht in mehr als einer Gliederung Vorsitzende sein dürfen. Ämterhäufung verbieten sozusagen. Laut dem zweiten stellvertretenden Landesvorsitzenden Gerd Mannes wäre das schwierig, denn die AfD habe mancherorts schlichtweg zu wenig Personal: "Da ist es teilweise zumindest in manchen Kreisverbänden nicht einfach, Leute zu finden, deswegen auch die Doppelbesetzung. Aber das werden die Mitglieder entscheiden und da werden wir eine gute Lösung finden."

Mit Spannung wird auch der Auftritt des bayerischen Spitzenkandidaten zur EU-Wahl erwartet. Bernhard Zimniok aus München ist bundesweit an fünfter Stelle der AfD-Kandidatenliste. Der 65-Jährige kommt von der Bundeswehr und hat jahrelang an den Botschaften in Syrien und Pakistan gearbeitet. Er trat 2015 in die AfD ein und warnt im Europawahlkampf vor einer Islamisierung Europas:

"Sie würde unsere Lebensweise verschieben, sie würde auch massiv die Frauenrechte einschränken und unsere offene, freie Lebensweise massiv verändern, hin zu einem Weltbild, das wir so nicht kennen." Bernhard Zimniok, AfD

Manfred Weber ein "Systemling Merkels"

Den EVP-Kandidaten Manfred Weber (CSU) nennt Zimniok einen "Systemling Merkels aus Brüssel", der keine innovativen Ideen mitbringe. Einen Dexit, also den Austritt Deutschland aus der EU wolle die AfD nur, wenn sich die Europäische Union nicht reformiere, sagt neben Zimniok auch der Landtagsabgeordnete Martin Böhm aus dem Europaausschuss: "Durch unser großes Aktivierungspotential haben wir die einmalige Chance, bei dieser Wahl bundesweit in einer Größenordnung von 20 Prozent dazu beizutragen, dass in Europa die wirklich national-konservativen Kräfte sich in einer großen Fraktion vereinigen können und diesem Brüsseler Bürokratiemonster endlich den Einhalt zu gebieten, den es verdient."

Überschattet wird der Parteitag von den Anlaufschwierigkeiten der Landtagsfraktion. Noch immer haben manche Abgeordnete kein Büro, dazu kommen interne Streitigkeiten, etwa um die Nominierung der fachpolitischen Sprecher und Differenzen im Fraktionsvorstand. Die Fraktion habe noch keine klare Agenda, bemängeln Beobachter.

Höcke-Vertrauter als neuer AfD-Fraktionsgeschäftsführer im Landtag

Auch der Einfluss von Personen außerhalb Bayerns treibt einzelnen Abgeordnete um. Zuletzt wurde etwa mit Ralf Özkara der ehemalige Landesvorsitzende der AfD in Baden-Württemberg zum neuen Fraktionsgeschäftsführer ernannt. Die Wahl soll knapp ausgefallen sein. Özkara gilt als Anhänger des völkischen Flügels innerhalb der AfD.

Er lief bei der Chemnitzer Demo Seit an Seit mit Thüringens Fraktionschef Björn Höcke und dem rechten Pegida-Aktivisten Lutz Bachmann und arbeitete früher für den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Nach Streitigkeiten in Baden-Württemberg wegen der Parteispendenaffäre von Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel trat Özkara zurück und arbeitet nun für die AfD im Bayerischen Landtag. Auch nach mehrmaligen Nachfragen wollte sich die Fraktionsvorsitzende und Vize-Landesvorsitzende Katrin Ebner-Steiner nicht zu der Personalie äußern. Für den zweiten Fraktionsvorsitzenden Markus Plenk sind Anlaufschwierigkeiten bei einer neugegründeten Fraktion normal:

"Die 22 Mandatsträger, die die Fraktion gebildet haben, müssen sich erst finden. Wir haben uns jetzt auch größtenteils ganz gut zusammengefunden. Es ist jedem mehr und mehr bekannt, welche Stärken und Schwächen bestehen und welche Schwerpunkte jeder einzelne abdecken kann."

Auch die Prüfung durch den Bundesverfassungsschutz treibt die Partei nach wie vor um. Neben dem Bundesvorsitzenden Alexander Gauland kritisiert auch der Landesvorsitzende Martin Sichert die Behörde scharf:

"Da muss man sich natürlich schon fragen, was der Verfassungsschutz da verteidigt, ob er die Posten der Regierung auf der Regierungsbank verteidigt, oder ob er tatsächlich die Verfassung schützt. Und ich glaube, leider hat er sich dazu hinreißen lassen, sich für die Regierung einzusetzen." Martin Sichert, AfD-Landesvorsitzender Bayern

Es dürfte spannend werden, ob die Gräben innerhalb der Partei zwischen gemäßigten und rechtsnationalen Teilen für den Erfolg bei der Europawahl zugeschüttet werden.