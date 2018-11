AfD-Kandidatin Harder-Kühnel im ersten Wahlgang gescheitert

Mariana Harder-Kühnel kennt den Blick auf das Parlamentsplenum. Die 44 Jahre alte AfD-Politikerin ist Schriftführerin im Bundestag und sitzt regelmäßig auf den erhöhten Plätzen des Sitzungsvorstands - neben Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble oder einem Vizepräsidenten. Erfahrung habe sie also mit dem Sitzungsdienst, sagte Harder-Kühnel unlängst, als sie sich als Kandidatin der AfD für den Posten als Vize-Präsidentin des Bundestages vorstellte. "Ich weiß, wie es abläuft und dass ich es auch kann", sagte sie. Doch beim ersten Wahlgang fiel sie durch. Sie bekam nur 223 Stimmen, nötig wären 355 Ja-Stimmen gewesen.

Weitere Anläufe geplant

In einer ersten Reaktion sagte Harder-Kühnel, sie sei zuversichtlich, dass sie letztendlich doch gewählt werde. Sie habe mindestens noch zwei weitere Wahlgänge vor sich und biete den anderen Fraktionen an, im direkten Gespräch die Vorbehalte anzusprechen. Die AfD-Kandidatin betonte, ihr gegenüber seien keine Bedenken gegen sie als Person geltend gemacht worden - wohl aber dagegen, überhaupt jemanden aus der AfD-Fraktion zu wählen. Laut Fraktionschef Alexander Gauland wird der zweite Wahlgang in der Sitzungswoche im Dezember stattfinden, ggf. gebe es dann noch einen dritten Anlauf im Januar.

Gemäßigter als Albrecht Glaser

Jeder Fraktion im Bundestag steht ein Vizepräsidenten-Posten zu, der allerdings eine Mehrheit braucht. Der erste Kandidat der AfD, Albrecht Glaser, war drei Mal zur Wahl angetreten und durchgefallen. Als Hintergrund galt eine Äußerung Glasers zum Islam: Eine Religion, die selbst keine Religionsfreiheit gewähre, könne auch keine für sich selbst beanspruchen. Mariana Harder-Kühnel, studierte Juristin, formuliert das anders. Sie unterscheide zwischen dem politischen Islam und den einzelnen Gläubigen, denen das Recht auf Religionsfreiheit zustehe. Glaser habe an dieser Stelle "vielleicht zu wenig differenziert" - eine Einordnung, mit der sich die AfD-Politikerin als gemäßigter präsentiert als Glaser.

"Ich bin AfD pur"

Dazu passt, wie sich Mariana Harder-Kühnel innerhalb der AfD verortet. Sie betont, sie gehöre weder der "Alternativen Mitte" noch dem "Flügel" an - will sich also weder zu den Gemäßigten zählen lassen noch zu der als völkisch eingestuften Gruppierung in der Partei. "Ich spreche mit allen", betont die Hessin, die seit den Anfängen der AfD im Jahr 2013 in der Partei ist. Für die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen bringe sie Kompromissbereitschaft mit, "aber nicht zu weit".

Konservative Familienpolitik

Mariana Harder-Kühnel ist kein sehr prominentes Gesicht der AfD. Die Mutter von drei Kindern ist familienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, zudem stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. In ihren Reden im Bundestag bleibt sie meist ruhig im Ton und konservativ im Inhalt. Sie wirft dem deutschen Staat vor, zu viel "in das Erziehungsrecht von Eltern einzugreifen", Ehe und Familie als "staatstragende Institution" nicht ausreichend zu schützen und Ursachen für Kinderlosigkeit nicht anzugehen. Harder-Kühnel ist dagegen, den Paragrafen 219a StGB, dem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, abzuschaffen. Sie spricht von einer "staatlich aufgezwungenen, unnatürlichen Frühsexualisierung" in Kitas und Schulen.

Gegen eine Frauenquote

Angesprochen auf den niedrigen Frauenanteil in ihrer Partei (nur zehn der 92 Abgeordneten sind weiblich) sagt Harder-Kühnel, das liege wohl auch den "starken Anfeindungen von außen" - Frauen neigten wohl nicht so sehr dazu, in eine solche Bresche zu springen. Die AfD sei „keine Altherren-Partei“, das sehe man schon daran, dass Alice Weidel an der Fraktionsspitze stehe. Eine Frauenquote lehnt Harder-Kühnel ab. In ihren Augen ist so eine Quote "schlecht, leistungsfeindlich und verfassungsrechtlich nicht durchführbar". Sie wolle auf keinen Fall eine Quotenfrau sein.

Keine Wahlempfehlung

Für die geheime Abstimmung über die AfD-Kandidatin hatte es keine Empfehlungen aus den Fraktionsspitzen gegeben. Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, hatte vorab gesagt, jeder müsse seine Entscheidung treffen. Es gebe eine ganze Reihe von Kollegen, die sich von Harder-Kühnel nicht repräsentieren lassen wollen. Zur Begründung verwies Schneider auf die Demonstration von Chemnitz, bei der Spitzenvertreter der AfD mit Rechtsextremisten auf die Straße gegangen waren.

Erinnerungen bei der Linkspartei

Es ist kein Novum, dass im Bundestag ein Kandidat nicht gewählt wird. Die Linke hat das bereits vor 13 Jahren erlebt, als ihr Vorsitzender Lothar Bisky mehrmals antrat und durchfiel. Ein halbes Jahr später trat die Partei dann mit einer neuen Kandidatin an, der stellvertretenden Fraktionschefin Petra Pau. Sie wurde gewählt und auch in den folgenden Legislaturperioden im Amt bestätigt.