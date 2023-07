AfD-Höhenflug: Friedmann fordert "leidenschaftliche" Demokraten

Warum ist die AfD in Deutschland in Umfragen im Moment so erfolgreich? Vor dem Hintergrund des ARD-DeutschlandTrends, laut dem die AfD mit 20 Prozent hinter der Union auf dem zweiten Platz landete, wurde diese Frage am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen diskutiert. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch betonte, man dürfe die AfD-Wähler nicht entlasten und als reine Protestwähler bezeichnen: "Die wissen sehr wohl, dass das eine rechtsextreme Partei ist."

Friedman: Mehrheit der AfD Wähler bekennt sich zu Inhalten.

"Das ist eine antidemokratische Partei" ergänzte der Publizist und Philosoph Michel Friedman. "Wir wissen, dass sich zwei Drittel der AfD-Wähler zu den Inhalten der AfD bekennen: zu Hass, Hetze, Antidemokratie und Menschenfeindlichkeit." Dabei bezog sich Friedman auf eine Ende Juni veröffentlichte repräsentative Befragung des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts der Universität Leipzig, bei der mehr als 3.500 Menschen in Ostdeutschland befragt wurden.

"Wir haben eine offenkundige Gefahr, dass eine demokratisch gewählte Partei, die ich nicht für demokratisch halte, die Demokratie zerstören will." Michel Friedman, Publizist

Antisemitismus, Extremismus und völkisches Denken habe es in der bundesdeutschen Bevölkerung schon immer gegeben, so Ursula Münch. Das Schwierige sei, dass man seit der Gründung der AfD im Jahr 2013 die Partei habe, die die Leute leichter wählen könnten: "Früher sind die noch bei verschiedenen Parteien gelandet."

Münch: AfD profitiert von Krisen

Die Politikwissenschaftlerin führte den Erfolg der AfD außerdem auf die vielen Krisen zurück, die den Menschen Sorgen und Ängste bereiten. Diese Ängste würden zudem digital geschürt, durch die Verbreitung von Hass und Fehlinformationen im Netz. Was fehle, sei eine starke Opposition, so Münch.

Der Sonntags-Stammtisch vom 16.07.2023 im BR Fernsehen. Hier geht's zur ganzen Sendung.

Grundsätzlich verstehe Michel Friedman, dessen Eltern den Holocaust überlebt haben, nicht, warum man eine Partei des Hasses wählt. Die AfD sei aber nicht sein Kernproblem, so der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Friedman nimmt Demokraten in die Pflicht

Selbst wenn man davon ausgehe, dass es 20 bis 30 Prozent leidenschaftliche Antidemokraten gebe, dann heiße das doch, dass es 70 bis 80 Prozent leidenschaftliche Demokraten geben müsse. "Doch wenn die leiser sind, obwohl sie zwei bis dreimal so viel sind, dann stimmt hier ebenfalls etwas nicht". Und so nahm Friedman die, wie er sie nennt, "dekadenten Demokraten, die seit 30 Jahren gewohnt sind, zu nehmen und nicht zu geben" in die Pflicht. "Wenn ich gefragt werde, was man denn tun könne, dann antworte ich: Man soll demokratisch so leidenschaftlich sein, wie die Antidemokraten leidenschaftlich sind."