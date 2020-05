AfD-Fraktionschefs Ebner-Steiner und Hahn droht heute Abwahl

Für die AfD Fraktionschefs im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner aus Niederbayern und Ingo Hahn aus Oberbayern geht es heute ums Ganze: Zwölf der 20 Fraktionsmitglieder fordern ihre Abwahl. Ein entsprechender Antrag liegt dem BR vor. Wie der Machtkampf endet, ist offen. Denn: für die Abwahl von Vorstandsmitgliedern ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig. Also mindestens 14. Zwei Abgeordnete mehr, als den Abwahlantrag unterschrieben haben.

Ende der Personalquerelen?

Auf BR-Anfrage möchte sich keiner der Unterzeichner zu den Vorgängen äußern. Corinna Miazga (Wahlkreis Niederbayern), die Landesvorsitzende der AfD in Bayern, fordert allerdings ein Ende der Personalquerelen in der Fraktion: "Man muss auf jeden Fall gemeinsam nach vorne gehen, und jetzt eine Personalquerele über eineinhalb Jahre, die Rangeleien haben ja am Anfang schon bestanden, ist natürlich ein Problem, weil die Leute wollen von uns Antworten, inhaltlicher Natur."

Unzufrieden mit parlamentarischer Arbeit

Bei dem Streit scheint es sich nicht um einen Flügelkampf zu handeln. Partei-Insidern zufolge sind immer mehr Abgeordnete mit der parlamentarischen Arbeit von Katrin Ebner-Steiner unzufrieden. Außer den beiden Fraktionschefs soll laut Antrag auch der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer, Ferdinand Mang aus dem Wahlkreis Mittelfranken, abgewählt werden. Dem ehemaligen Bezirksvorsitzenden der AfD Oberbayern, Franz Bergmüller, werden Ambitionen auf Ebner-Steiners Nachfolge nachgesagt.