AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wegen Spendenaffäre unter Druck

Ein Satz aus dem Bundestagswahlkampf 2017 fällt Alice Weidel gerade vor die Füße. Weidel, damals Spitzenkandidatin, hatte via Twitter und Facebook die Anhänger der AfD aufgerufen, Geld zu spenden. Schließlich koste ein professioneller Wahlkampf Geld. In diesem Zusammenhang schrieb sie auch einen Satz, mit dem sie die AfD deutlich absetzen wollte von den Wahlkampfgegnern CDU, SPD, FDP etc: "Im Gegensatz zu anderen Parteien haben wir keine Großspender."

Großspender aus der Schweiz

Zum Zeitpunkt dieses Posts überwies ein Gönner aus der Schweiz bereits regelmäßig mehrere tausend Schweizer Franken an Weidels Kreisverband am Bodensee. Binnen weniger Monate kamen dabei 130.000 Euro zusammen. Und das noch dazu aus der Schweiz, also aus einem Nicht-EU-Land. In so einem Fall dürfen maximal 1.000 Euro fließen. Es sei denn, das Geld stammt von einem Deutschen oder einem anderen EU-Bürger.

Geld von einer Stiftung aus Belgien

Die jetzt bekannt gewordene zweite Spende über 150.000 Euro kam von der "Stiftung Identität Europa". Die niederländische Zeitung NRC Handelsblad hat recherchiert, wer hinter dieser Stiftung steht: zwei Brüder aus Leidschendam. Einer von ihnen bestätigte dem Blatt, dass er das Geld überwiesen hatte. Er habe die Migrationspolitik der AfD unterstützen wollen. Das Geld kam also aus einem anderen EU-Land und war somit keine illegale Spende. Aber: Diese Spende überschreitet deutlich die Marke von 50.000 Euro, ab der eine Partei "unverzüglich" den Präsidenten des Bundestags informieren muss. Mitte Februar war das Geld eingegangen, im Mai zurücküberwiesen worden. Den Bundestag informiert hat die Partei erst in dieser Woche. Unverzüglich ist ein juristisch dehnbarer Begriff, mehrere Monate allerdings dürften eher nicht mehr abgedeckt sein.

Anspruch und Wirklichkeit

Die aktuellen Recherchen über die beiden Großspenden zeigen deutlich: Anspruch und Wirklichkeit gehen bei der AfD auseinander. Das lässt sich auch mit einem Blick ins Programm belegen, mit dem die Partei zur Bundestagswahl antrat. Darin gibt es einen Absatz zum Thema Parteien und Geld. Die staatliche Parteienfinanzierung müsse transparenter werden, heißt es da. Und auch zu Spenden für Parteien hatte die AfD eine klare Meinung: "Unabdingbar ist auch eine restriktive und Korruption vermeidende Neuordnung der Spendenregelungen. Ferner soll den deutschen Parteien die Beteiligung an Unternehmen sowie die Annahme von Firmen-Spenden verboten werden."

Die Spende aus der Schweiz kam von einer in Zürich eingetragenen Firma. Zumindest als Zwischenstopp, denn der Verwaltungsrat der Firma teilte mit, man habe das Geld treuhänderisch für einen Geschäftsfreund überwiesen. Anonyme Spenden sind im Übrigen nicht erlaubt, ab einer Höhe von 500 Euro muss zumindest dem Empfänger der Name des Spenders bekannt sein.

Parteiengesetz gilt auch für Neulinge

Alles Vorschriften, die einem Schatzmeister geläufig sein müssen – sagte unlängst die langjährige SPD-Schatzmeisterin Barbara Hendricks im Deutschlandfunk: "Das Parteiengesetz gilt natürlich auch für Parteien, die noch nicht so lange etabliert sind." Auch von der AfD könne man Sorgfalt erwarten, betonte Hendricks, vor allem, weil bei der Beurteilung der Schweizer Spende auch der hauptamtliche Schatzmeister eingebunden gewesen sei.

Parteiinterne Unterstützung – aber auch Kritik

Die Berichte über die Großspenden bringen Alice Weidel zunehmend in Erklärungsnot. Und das in einer Zeit, in der es für sie in der Partei nicht schlecht läuft. In den Social-Media-Foren der AfD bekam sie zuletzt viel Unterstützung. Auch für ihren Vorstoß, mit einer Arbeitsgruppe Strategien gegen eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entwickeln. Allerdings gibt es auch Gegner, und zwar aus dem völkischen "Flügel" um den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Intern wird die Arbeitsgruppe mit der Stasi verglichen.

Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz

Inzwischen interessiert sich die Justiz für die Fraktionschefin der AfD: Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat beantragt, dass Weidels Immunität aufgehoben wird, um dann wegen des Anfangsverdachtes eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz zu ermitteln. Auslöser war die Spende aus der Schweiz. Die neuen Recherchen zur Spende aus Belgien kommentierte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft so: "Natürlich werden wir uns auch zum Thema Belgien unsere Gedanken machen". Weidels Sprecher teilte dazu mit, die Fraktionschefin sehe den Ermittlungen gelassen entgegen und gehe davon aus, dass die Ergebnisse sie entlasten würden.