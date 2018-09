vor etwa einer Stunde

AfD-Fraktionschefin Weidel darf nicht in Dachau auftreten

AfD-Fraktionschefin Weidel darf einem Gerichtsurteil zufolge am Samstag nicht in Dachau auftreten. Hintergrund ist eine Wahlveranstaltung zu Monatsbeginn, bei der es zu Sachbeschädigungen gekommen war. Eine Wiederholung soll so ausgeschlossen werden.