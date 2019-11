AfD-Debatte: Ziemiak bezeichnet CDU-Vorstoß als "irre"

Ein Aufruf von 17 CDU-Politikern aus Thüringen sorgt für Kritik. In einem Brief fordern sie ergebnisoffene Gespräche auch mit der AfD und stellen sich damit gegen die Bundespartei und CDU-Landeschef Mike Mohring. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bezeichnete den Vorstoß als "irre". Die Meinung der CDU habe sich nicht geändert. Die, die das anders sähen, sollten sich fragen, ob sie in der richtigen Partei seien.

Kritik auch von Linken und Zentralrat der Juden

Der Bundesvorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, warnte die thüringischen Christdemokraten vor einer Zusammenarbeit mit der AfD: "Die Thüringer CDU sollte jetzt ihre Wahlniederlage eingestehen und nicht weiter nach den Stimmen einer Partei gieren, die den Nährboden für Rassismus, rechten Terror, gesellschaftliche Spaltung und Hass sät." Was die CDU abliefere, sei ein demokratisches und geschichtsvergessenes Trauerspiel, so Riexinger.

Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland reagierte mit Kritik. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte dem "Tagesspiegel", die Thüringer Kommunalpolitiker, die den Aufruf unterzeichneten, handelten verantwortungslos. "Sie tragen dazu bei, die AfD weiter salonfähig zu machen."

"Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen"

In dem "Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen", aus dem die "Ostthüringer Zeitung" zitiert, heißt es, die Landes-CDU solle "sich aktiv am Gesprächsprozess mit allen demokratisch gewählten Parteien im Thüringer Landtag beteiligen".

Damit stellten sich die CDU-Politiker an die Seite des stellvertretenden thüringischen CDU-Fraktionschefs Michael Heym. Er hatte mit Blick auf das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl (23,4 Prozent) gesagt: "Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt."

Heym habe "die Situation treffend analysiert", heißt es in dem Aufruf weiter. Die Funktionäre empfinden es demnach als undenkbar, dass "fast ein Viertel der Wähler" in Thüringen "bei den Gesprächen außen vor bleiben soll". Verbreitet wurde das Schreiben in CDU-Kreisen.

AfD nicht ausdrücklich genannt

In dem Papier wird die AfD laut der Zeitung zwar nicht ausdrücklich genannt, die Stoßrichtung scheint aber eindeutig. Auch einen konkreten Koalitionswunsch sollen die CDU-Funktionäre nicht formuliert haben. Eine Entscheidung dafür oder dagegen solle erst nach ergebnisoffenen Gesprächen gefällt werden, hieß es. Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz forderte auf Twitter, dass das Landesschiedsgericht der Partei aktiv wird.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming reagierte erfreut über die Annäherungsversuche aus Thüringen. Er schrieb bei Twitter: "Es gibt wohl doch noch mutige Männer (und Frauen) in der CDU."