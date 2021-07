AfD-Chef Meuthen lässt erneute Kandidatur für Parteispitze offen

Am Sonntags-Stammtisch des BR waren AfD-Parteichef Jörg Meuthen und Kabarettist Christian Springer zu Gast. Neben dem Verhältnis zwischen der EU und Europa sowie der Flüchtlingspolitik sprach Meuthen dabei auch über seine politische Zukunft.

Erneute Kandidatur als Parteichef noch offen

Auf die Frage von Stammtisch-Moderator Hans Werner Kilz, ob er noch mal als AfD-Parteichef kandidieren werde, erklärte Meuthen, dass er das noch nicht entschieden habe. Es sei die Frage, ob das gewünscht werde, so der AfD-Bundessprecher.

Wenn die Mehrheit der Partei dagegen sei, wolle er nicht an seinem Amt kleben. "Sehr unabhängig und frei" fühle er sich bei dieser Entscheidung. Im Herbst steht der nächste Bundesparteitag der AfD an, bei der neue Bundessprecher gewählt werden.

Ungarn und Flüchtlingspolitik: Meuthen kritisiert die EU

Meuthen kritisierte den Umgang von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit Ungarn harsch. Deren Reaktion auf das ungarische Homosexuellen-Gesetz sei "skandalös" gewesen, so Meuthen. Die EU-Kommissionspräsidentin hatte das Gesetz als eine "Schande" bezeichnet. Meuthen sieht es aber genau andersherum: "Ich finde es eine Schande, wenn die Kommission sich da einmischt. Wir sind kein Bundesstaat, sondern wir sind ein Staatenverbund."

Meuthen erklärte zum Homosexuellen-Gesetz, welches der Auslöser der Regenbogenproteste während der EM war: "Ich halte es, nachdem ich es mir angeschaut habe, in keiner Weise für homophob", so Meuthen. "Aber darüber kann man diskutieren, und ich räume ein, dass man da auch eine andere Auffassung haben kann."

Hintergrund der Debatte ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und vor kurzem vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Orban.

Debatte über Regenbogen-Affäre

Bei der sogenannten Regenbogen-Affäre rund um das Spiel der Nationalmannschaft in der Allianz-Arena kritisierte Meuthen angebliche Lobby-Interessen. Gegen das Tragen einer Regenbogenfahne, so Meuthen, könne man zwar nicht sein. Allerdings sei er gegen eine etwaige Instrumentalisierung der Flagge zugunsten bestimmter Interessen, die damit durchgesetzt werden sollten: "Das ist eine Lobby, und die versuchen möglichst viele öffentliche Mittel rauszuschlagen."

Kabarettist Christian Springer sagte in diesem Zusammenhang zu der Frage, ob die EM politisiert worden sei: Regenbogenarmbinde und Stadion-Beleuchtung in Regenbogenfarben seien keine Politik, sondern vielmehr Zeichen von Menschlichkeit und Humanität. Politisch sei der Sport aber schon immer gewesen.

Die von der UEFA nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung des Münchner Stadions beim letzten deutschen EM-Spiel gegen Ungarn hatte für heftige Debatten gesorgt. Es sorgte für eine Welle der Solidarisierung im Land, zahlreiche andere Stadien zeigten während des Spiels die Regenbogenfarben. Die UEFA begründete ihre Entscheidung damit, dass der Antrag für die Beleuchtung politisch begründet worden sei. Viktor Orban kritisierte den Antrag und verteidigte wiederholt das ungarische Homosexuellen-Gesetz.

Parteispenden-Affäre: "Die juristische Frage war spitz auf Knopf"

Zum Urteil in der Parteispenden-Affäre gegen die AfD sagte Meuthen, dass er selbst den Vorschlag eingebracht habe, gegen das Urteil nicht in Berufung zu gehen, um die Partei vor Schaden zu bewahren. Dabei sei es einerseits darum gegangen, die Partei im anstehenden Bundestagswahlkampf zu schützen. Auch, "weil die juristische Frage letztlich spitz auf Knopf" gestanden habe, und es fraglich gewesen sei, ob man so viel Geld in einen Rechtsstreit investieren solle.

Meuthen habe "unter Schmerzen" den Vorschlag gemacht, nicht in Berufung zu gehen. Allerdings sei er bis heute der Meinung, dass die Rechtsposition der AfD richtig sei. Meuthen sagte: "Es hat nicht einen einzigen Cent Geld gegeben, es gab geldwerte Leistungen."

Anonyme Spenden aus der Schweiz

In der Spendenaffäre ging es unter anderem um Plakate und andere Wahlkampf-Maßnahmen zugunsten von AfD-Chef Jörg Meuthen im Jahr 2016. Wie inzwischen bekannt wurde, hatte die Schweizer Goal AG Werbeaktionen für den damaligen Spitzenkandidaten Meuthen im Wert von 89.800 Euro organisiert. Die AfD akzeptiert das gegen sie wegen einer Spendenaffäre verhängte Bußgeld in Höhe von 269.400 Euro.

Der "Spiegel" hatte berichtet, dass die Berliner Staatsanwaltschaft im Zuge der Parteispendenermittlungen beantragt habe, Meuthens Immunität als Europaabgeordneter aufzuheben. Dem Bericht zufolge droht Meuthen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren.