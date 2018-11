AfD-Bundesvorstand will Jugendorganisation Status aberkennen

Der AfD-Parteivorstand erklärte nach einer Telefonkonferenz, der Konvent der AfD, der in etwa einem kleinen Parteitag entspricht, werde beauftragt, einen Antrag auf Änderung des Paragraphen 17 a der Bundessatzung zu prüfen, der dann dem nächsten AfD-Bundesparteitag zur Entscheidung vorgelegt werden könnte. In diesem Paragraphen wird die JA als "offizielle Jugendorganisation" der AfD bezeichnet.

"Menschenverachtende Einzeläußerungen"

Hintergrund des Beschlusses sind nach Angaben aus Vorstandskreisen rassistische Äußerungen in Internetforen der Parteijugend. In einer Mitteilung des Vorstandes heißt es, man nehme "mit Abscheu" die "menschenverachtenden Einzeläußerungen von Mitgliedern der Jungen Alternative (JA) zur Kenntnis".

Der Vorstand erwarte von der JA, dass "sie sich unverzüglich von diesen Mitgliedern trennt". Zudem sei beschlossen worden, "unverzüglich" eine Sondersitzung des Parteivorstandes zur Jungen Alternative einzuberufen, bei der ein "aktuelles Lagebild" der vom Vorstand eingesetzten parteiinternen "Arbeitsgruppe Verfassungsschutz" diskutiert werden soll.

JA-Landesverbände unter Druck

Anfang November hatte der JA-Bundesverband die Auflösung des Landesverbandes Niedersachsen beschlossen. Er reagierte damit auf eine seit September laufende Beobachtung durch den niedersächsischen Verfassungsschutz. Auch die JA-Verbände in Baden-Württemberg und Bremen werden von den jeweiligen Landesämtern beobachtet. Der Verfassungsschutz in Stuttgart hatte erklärt, es bestünden "Bezüge der JA BW zu Rechtsextremisten, die auf gemeinsame verfassungsfeindliche politische Ziele hindeuten". Viele JA-Mitglieder sind in der AfD.